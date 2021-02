Kitas und Schulen im Saale-Orla-Kreis sollen offen bleiben

Schulen und Kitas sollen im Saale-Orla-Kreis auch in den nächsten Wochen geöffnet bleiben, sofern die Inzidenz den Wert 200 nicht übersteigt.

Die 59 Kindergärten und 41 allgemeinbildenden Schulen des Saale-Orla-Kreises sollen auch weiter Präsenzunterricht und Vor-Ort-Betreuung anbieten dürfen. Wie Landrat Thomas Fügmann (CDU) informiert, wurde am Mittwoch entschieden, die Bildungseinrichtungen trotz angespannter Infektionslage so lange wie möglich im eingeschränkten Regelbetrieb zu belassen, heißt es am Mittwochmittag aus der Kreisverwaltung. Alle Entwicklungen im Corona-Liveblog