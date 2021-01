Kohle und Ersatzteile im Baumarkt-Außer-Haus-Service im Saale-Orla-Kreis gefragt

Schleiz/Neustadt In den Baumärkten im Saale-Orla-Kreis bestellen Privatkunden oftmals auch Festbrennstoffe für eine Abholung an der Ladentür.

Marita Müller ist froh, dass es den Außer-Haus-Service der Baumärkte gibt. Aussaat-Erde hat ihr eine Mitarbeiterin des Götzen-Baumarktes Schleiz am Freitag im Einkaufswagen an die Ladentür gebracht. „Wir wollen das Wohnzimmer renovieren, deshalb habe ich auch eine Abdeckplane bestellt“, sagte die Schleizerin. Während Kunden froh sind, dass sie während der behördlich angeordneten Schließung der Baumärkte Waren nach Vorbestellung abholen können, bleibt für die Märkte der Umsatz überschaubar.

Braunkohlebriketts palettenweise

„Etwa 20 bis 30 Kunden nutzen täglich diesen Service, den wir seit dem 11. Januar anbieten. Anfangs wurden jede Menge Schlitten gekauft, denn die Kinder wollen in diesen Zeiten, in denen sie nicht zur Schule gehen können, Beschäftigung“, sagte Götzen-Marktleiter Jesko Hofmann. Streusalz und Brennstoffe wurden ebenfalls gern bestellt. „Braunkohlebriketts sind sehr gefragt und werden mit Anhängern oder Transportern abgeholt, aber auch von uns geliefert. Wir verkaufen weit über 100 Tonnen Kohle im Jahr, oft auch palettenweise. Denn viele ältere Menschen bei uns im ländlichen Raum sind aufgrund ihrer Heizungen auf Festbrennstoffe angewiesen“, sagte Jesko Hofmann. Inzwischen verkauft Götzen in Schleiz dank der vielen Kaminöfen mehr Holzbriketts als Braunkohle.

Viele Leute würden ihre Wohnungen renovieren und Farbe kaufen. „Schwierig wird es jedoch, wenn Kunden Fliesen oder Badmöbel kaufen wollen. Denn wir können höchstens Kataloge oder Musterfliesen an die Tür bringen oder mitgeben“, sagte Marktleiter Hofmann.

2020 trotz Corona-Maßnahmen gutes Jahr für Götzen in Schleiz

Beim ersten coronabedingten Shutdown im Frühjahr 2020 durften die Baumärkte geöffnet bleiben. „Da viele Mitarbeiter von Industriebetrieben in Kurzarbeit waren und ihre Gärten mit Hochbeeten bestückten, konnten wir unseren Umsatz im April sogar erhöhen. Das vergangene Jahr für uns auch im Baustoffbereich ganz gut“, sagte Jesko Hofmann. Dass die Baumärkte beim zweiten Shutdown Mitte Dezember schließen mussten, habe den Schleizer Marktleiter überrascht. Denn die Gänge im Götzen-Baumarkt seien weitläufiger als in so manchem Discounter. Von den 15 Mitarbeitern sind derzeit nur vier im Baumarkt sowie zwei weitere für den Handwerkerservice im Haus. Alle anderen mussten Überstunden abbauen und in Kurzarbeit gehen.

Den Außer-Haus-Verkauf bieten auch andere Baumärkte im Saale-Orla-Kreis an, beispielsweise der RHG-Baumarkt neben dem Schleizer Kaufland. Carsten Lappann hat nicht nur Vogelfutter gekauft, sondern auch 25-Liter-Galonen mit Trinkwasser sowie Brennstoffe, „um autark leben zu können. Falls es noch schlimmer kommt, beispielsweise bei einem längeren Stromausfall, sollte man vorbereitet sein“, sagte der Schleizer.

Den Außer-Haus-Verkauf des Cool-Baumarktes in Neustadt würden täglich bis zu 30 Privatkunden nutzen. „Wir können mit dem Umsatz nicht einmal unsere Betriebskosten decken. Doch wir wollen für unsere Kunden da sein, falls daheim etwas kaputtgeht“, sagte Inhaber Michael Kuhl. Die Kunden müssten zum kontaktlosen Bezahlen an die Warenausgabe kommen, denn ein mobiles Geldkartenterminal, wie in der Gastronomie üblich, sei derzeit nicht erhältlich, sagte er. Wie viele andere Baumärkte habe Cool derzeit nur verkürzt und samstags nicht „geöffnet“. Etwa zwei Drittel der 13 Cool-Mitarbeiter würden derzeit Überstunden abbauen beziehungsweise seien in Kurzarbeit.

Dagegen arbeite die Raiffeisen Waren GmbH in Neustadt mit vollem Personalbestand weiter, jedoch aufgeteilt in zwei Schichten, damit im Quarantänefall nicht die ganze Mannschaft ausfällt, wie Niederlassungsleiter Guntram Hoppert mitteilte. Denn ein Großteil der Baustoffe sei im Freigelände gelagert und könne auch dort besichtigt werden. Der Anteil der Handwerksbetriebe gegenüber Privatkunden sei bei Raiffeisen deutlich höher als in anderen Baumärkten.