Luca Kaiser, Sidney Heinze, Lara Herold und Anna-Lena Schink haben mit ihrem Pfarrer Tillmann Boelter (von links) und ihren Familien in der Remptendorfer Kirche Konfirmation gefeiert.

Konfirmation gefeiert in Remptendorf

Remptendorf. Vier junge Menschen feiern ihre Konfirmation in der Kirche von Remptendorf.

In Remptendorf haben am Sonntag Luca Kaiser, Sidney Heinze, Lara Herold und Anna-Lena Schink (von links) ihre Konfirmation erlebt. Pfarrer Tillmann Boelter (rechts) hat sie durch die Konfirmandenzeit begleitet und nun mit ihnen und ihren Familien den Festgottesdienst in der Kirche gefeiert.

Die Konfirmanden können nun vierzehntägig die junge Gemeinde im Ebersdorfer Elisenstift besuchen und dort mit anderen jungen Menschen des Kirchspiels Saalburg-Ebersdorf über Gott und die Welt reden, singen, beten und gemeinsam essen.