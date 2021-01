Schleiz Der Schleizer Braumeister Michael Scharch plant mit dem Gastronomen Alexander Hildebrandt ein Burgerrestaurant in Schleiz zu eröffnen.

„Konrad“ soll gastronomischer Leuchtturm in Schleiz werden

Schleiz. Der Schleizer Braumeister Michael Scharch will zusammen mit dem Gastronomie-Unternehmer Alexander Hildebrandt ein Burgerrestaurant an der Elisenstraße direkt am Altmarkt eröffnen. „Konrad“, nach Dr. Konrad Duden, soll es heißen.

„Wir wollen regionale Produkte für unser Essen verwenden, zum Beispiel Angus-Beef aus Dreba, was wir hier dann auch selber wolfen“, erklärt Alexander Hildebrandt seine Idee. Vor rund vier Jahren sei dem Gastronomen der Gedanke gekommen, an einem zentralen Platz mit ausreichend Außenfläche ein Restaurant zu eröffnen. Ab April soll es losgehen. Die Gewölbe im Gebäude sind bereits verputzt und gestrichen. 40 Plätze mit Tischen für zwei bis zehn Personen sollen den Raum füllen. Auch in den großen Fenstern soll es Sitzgelegenheiten geben.

Auf der Speisekarte sollen neben Burgern auch unterschiedliche Arten selbstgemachter Pommes Frites stehen, selbst gemachte Soßen sowie Cocktails und natürlich Scharch-Bier. „Ich möchte ein Lokal errichten, in das sich der Schleizer abends hineinsetzen kann, wo Schleiz zusammenkommen kann. Eine Gastronomie mit Ausstrahlung“ schildert Alexander Hildebrand. Das Lokal von dem Braumeister und dem Unternehmer soll auch als gastronomischer Leuchtturm von Schleiz ein Licht nach außen senden und die Menschen anlocken. „Eine Stadt definiert sich auch durch seine Gastronomie“, sagt Alexander Hildebrandt.

Auch der Verkauf von regionalen Produkten ist angedacht. Vor Ort, als auch im Online-Shop, wo auch bestellt werde könne. Sitzplätze im Außenbereich soll auf dem Altmark geben. Neben Braumeister und Gastronom sollen noch drei Angestellte hinzukommen, der bereits gefundene Koch arbeitet im Rahmen der Inklusion in dem Restaurant.