Der AfD-Landtagsabgeordnete des Oberlandes, Uwe Thrum, hat sich nun in einem offenen Brief zum Schleizer Krankenhaus geäußert. Dabei legt er dem Aufsichtsrat der Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH den Rücktritt unter bestimmten Umständen nahe. Das schließt seinen Parteikollegen Robby Schlund mit ein.

Hintergrund von Thrums offenem Brief sei ein Schreiben des Gesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage des AfD-Politikers, teilte Thrum dieser Zeitung mit. Der AfD-Abgeordnete hatte am 1. Oktober sechs Fragen zur Zukunft des Schleizer Krankenhauses gestellt. Das Thüringer Gesundheitsamt sah sich nicht in der Lage, die Fragen Thrums zu beantworten und bat um Verlängerung zur Beantwortung bis zum 22. Dezember, was Thrum ablehnte. Bei der Kleinen Anfrage ging es um konkrete Maßnahmen des Umstrukturierungskonzeptes, die Finanzierung und ob es ein Personalsicherungskonzept gebe.

In seinem offenen Brief prangert Thrum an: „Die fristlose Kündigung des Chefarztes für Chirurgie, die Unterbezahlung der Pflegekräfte und ein Verweigern von Tarifverhandlungen sorgen für weitere Unsicherheiten und ein Abwandern des dringend benötigten Personals.“ Damit komme der Aufsichtsrat seinem eigenen Gesellschaftsvertrag nicht nach. Im Gesellschaftsvertrag der Krankenhaus Schleiz GmbH stehe: „Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung der bedarfsgerechten Krankenhausversorgung der Bevölkerung im Rahmen der Gesetze und rechtlichen Bestimmungen.“ Und: „Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführer in ihrer Geschäftsführung zu fördern, zu beraten und zu überwachen.“

Thrum bilanziert daraus, dass das Vertrauen der Bevölkerung im Saale-Orla-Kreis gegenüber der Geschäftsführung nachhaltig beeinträchtigt und ein Trägerwechsel mehr als erwünscht sei. Den Aufsichtsrat fordert Thrum auf, dass er seine Aufgaben für die Daseinsvorsorge im Bereich des Gesundheitswesen wahrnehmen solle. Fühlten sich die Aufsichtsratsmitglieder dazu nicht in der Lage, sollten diese ihr Mandat niederlegen.

In einer zum offenen Brief dazugehörigen Pressemitteilung äußert sich Thrum auch über seinen AfD-Parteikollegen Robby Schlund: „Bereits im Vorfeld habe ich ein Gespräch mit dem Aufsichtsratsmitglied Dr. Schlund geführt und seine Zusage zur umfassenden Unterstützung erhalten.“ Meine Meinung