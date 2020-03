Auf Corona-Fälle vorbereitet: Landrat Thomas Fügmann (Zweiter von rechts) besichtigte am Mittwoch die Isolierstation des Schleizer Krankenhauses und den dort ebenfalls eingerichteten Abstrichraum.

Krankenhaus Schleiz auf Corona-Fälle vorbereitet

Das Krankenhaus in Schleiz ist sowohl personell, als auch räumlich für die Aufnahme von an dem Coronavirus erkrankten Personen vorbereitet. Davon überzeugten sich Landrat Thomas Fügmann (CDU) sowie Pandemiestabs- und Fachdienstleiter Gesundheit Torsten Bossert am Mittwochvormittag. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.

Der eingerichtete Raum zur Entnahme von Abstrichen bei Patienten ist durch einen gut ausgeschilderten, gesonderten Eingang von außen erreichbar. „Die Abstriche werden nach vorheriger Terminabsprache durchgeführt“, erläuterte die Hygienebauftragte des Krankenhauses, Ina Schindler. In einer ersten Isolierstation stehen zwei Betten zur Verfügung, beide bieten im Notfall auch die Möglichkeit einer künstlichen Beatmung. „Die Strukturen des Krankenhauses sind perfekt für solche Situationen ausgelegt, da diese Räume von den anderen Abteilungen räumlich getrennt werden können“, erläuterte Bossert. Die aufgrund rückläufiger Fallzahlen vorübergehend stillgelegte Station „Innere 1“ wurde bereits als Isolierstation für bis zu 30 Patienten umgerüstet. „Für die Betreuung der Patienten haben sich auf einen Aufruf hin sofort zahlreiche Mitarbeiter der Klinik bereit erklärt. Wir sind somit auch personell gut vorbereitet“, ist Pflegedienstleiter Denis Hupfer dankbar. Auch auf der Intensivstation hat man sich auf die voraussichtlich nahende kritische Situation eingestellt. Für beatmungspflichtige Patienten stehen bis zu sechs Betten bereit. Davon sind drei sofort bezugsfertig. „Ich sehe, Sie sind gut vorbereitet“, lobte Landrat Fügmann. „Mein besonderer Dank gilt der Krankenhausleitung und den Mitarbeitern, die sich dieser Situation voll und ganz stellen und die anstehenden Aufgaben beherzt angehen.“