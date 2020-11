Chefarzt am Krankenhaus Schleiz plötzlich gekündigt

Dem Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Schleizer Krankenhauses, dem promovierten Chirurgen Jan Lehmann, wurde am Donnerstag außerordentlich gekündigt. Das bestätigte die Krankenhausgeschäftsführung auf eine Nachfrage dieser Zeitung. Auf einen Fragekatalog mit sechs Fragen antwortete die Geschäftsführung: „Wir können Ihnen bestätigen, dass Chefarzt Dr. Lehmann nicht mehr im Unternehmen ist. Der Krankenhausbetrieb ist nicht eingeschränkt. Der Betriebsrat wurde informiert.“

Einige Fragen dieser Zeitung blieben damit vonseiten der Geschäftsführung unbeantwortet. Unter anderem, wie die Unfallchirurgie in der Notaufnahme nun erfolgen solle oder ob dem Betriebsrat die außerordentliche Kündigung begründet wurde.

Unterstützung aus Greiz

Aus Krankenhauskreisen ist zu vernehmen, dass der Betriebsrat über die plötzliche Kündigung des Chefarztes zuvor nicht informiert wurde. Zudem sei den Beschäftigten des Krankenhauses mitgeteilt worden, dass die Chirurgische Abteilung von Greiz aus unterstützt werden soll.

Aus weiteren Quellen ist zu erfahren, dass ein Facharzt aus Greiz nach Schleiz abgeordnet werde. Ebenso soll eine Kooperation mit dem Kreiskrankenhaus Greiz bei weiteren Diensten wie der Rufbereitschaft und dem Hintergrunddienst erfolgen.

Zustimmung oder Kündigung

Zudem wurde den Mitarbeitern der Physiotherapie am Donnerstag mitgeteilt, dass sie in das Medizinische Versorgungszentrum integriert werden sollen. Würden die Beschäftigten gegen diesen Betriebsübergang widersprechen, würde das eine betriebsbedingte Kündigung nach sich ziehen, heißt es in einem Schreiben der Krankenhausgeschäftsführung, das dieser Redaktion vorliegt.

Auch über diese Entwicklung soll der Betriebsrat zuvor nicht informiert worden sein.

