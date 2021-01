Krankenhaus Schleiz: Landrat Fügmann bemühe sich um Erfolg von Sanierungskonzept

Hubschrauber-Landeplatz am Kreiskrankenhaus Schleiz.

Vorausgegangen war ein Antrag der UBV, der den Landrat zur Trägersuche beauftragen sollte, falls das Schleizer Krankenhaus wegfallen würde. „Wir maßen uns an, dass wir sagen könnten, wohin die Reise geht“, sagte Landrat Thomas Fügmann (CDU) eingehend auf den Antrag und verwies darauf, dass das Schleizer Krankenhaus dem Landkreis Greiz gehört. Er sei schon mit anderen möglichen Trägern für das Schleizer Krankenhaus in Kontakt getreten, doch keiner zeigte ein Interesse. Konkret benannte Fügmann dabei die Thüringen Kliniken und die SRH Holding, die in Gera das SRH-Krankenhaus betreibt.