Krankenhaus Schleiz erzielt Überschuss von 351.000 Euro

In Schleiz wird schon seit Wochen befürchtet, dass das örtliche Kreiskrankenhaus für das in finanzielle Schieflage geratene Kreiskrankenhaus Greiz „geopfert“ werden soll.

Am Freitag wurde in Schleiz die einzige Geburtsstation im Saale-Orla-Kreis von der Krankenhausgeschäftsführung in Greiz geschlossen. In den nun veröffentlichten Beteiligungsberichten wird dokumentiert: Die von der Schließung bedrohte Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH hat laut Jahresabschluss 2018 einen Überschuss von 351.283 Euro und 60 Cent erzielt. Ihr einziger Gesellschafter, die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH, kam im selben Jahr auf einen Jahresfehlbetrag von 2,5 Millionen Euro. Im Vorjahr betrug das Greizer Minus 1,3 Millionen Euro.

Kreistag soll am Donnerstag Beteiligungsberichte und Jahresabschlüsse billigen

Veröffentlicht sind die Beteiligungsberichte auf der Internetseite des Landkreises Greiz, speziell im Ratsinformationssystem des Kreistages Greiz. Der Kreistag soll am 3. März um 18 Uhr in der Förderschule der Lebenshilfe in Weida Beteiligungsberichte und Jahresabschlüsse billigen. Unter anderem soll auch der Aufsichtsrat der Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH für das Geschäftsjahr 2018 entlastet werden. Dieser bestand damals aus der Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) und den Greizer Kreistagsmitgliedern Andreas Hemmann (SPD), Gottfried Wühr (parteilos) und Heinz Klügel (CDU) sowie Christiane Taubert und Jürgen Frantz ( beide CDU), die ihre Mitarbeit Ende Mai 2019 beendet haben. Weitere derzeitige Mitglieder sind Robby Schlund (AfD) und Christian Tischer (CDU).

Den Berichten zufolge kam der Krankenhauskonzern im Jahr 2018 auf eine Bilanzsumme von 68,2 Millionen Euro, wozu die Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH 19,5 Millionen Euro beitrug. Im Bericht des Aufsichtsrates ist auch zu lesen, dass die Offerte der Thüringen-Kliniken Saalfeld-Rudolstadt zur Übernahme der Geschäftsführung abgelehnt wurde.

Ralf Kalich: „Beide Häuser drohen in die Insolvenz zu gehen“

„Eine Sanierung des Greizer Krankenhauses auf Kosten von Schleiz kann so nicht funktionieren. Deshalb ist die Rettung des Krankenhauses Schleiz aus dem GmbH-Verbund notwendig. Andernfalls drohen beide Häuser in die Insolvenz zu gehen“, fordert der Blankensteiner Linke-Landtagsabgeordnete Ralf Kalich. Er schlägt vor, einen kommunalen Klinikverbund zu gründen und das Kreiskrankenhaus Schleiz zu übernehmen.

Der Hirschberger AfD-Landtagsabgeordnete Uwe Thrum hat für diesen Donnerstag um 16.30 Uhr eine Demonstration vor dem Landratsamt in Greiz zum Erhalt des Schleizer Krankenhauses angemeldet. „Ich lade über die Parteigrenzen alle Bürger ein, an dieser Kundgebung teilzunehmen. Wir pochen auf die Einhaltung des Übernahmevertrages. Dieser sieht vor, dass der Käufer, also die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH, die Grund- und Regelversorgung solange aufrechterhält, wie das Krankenhaus Schleiz im Thüringer Krankenhausplan festgeschrieben ist“, erklärte Thrum.

