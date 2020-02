Krankenhaus Schleiz sagt Geburtstermin kurzfristig ab

Melanie Becker aus Tegau ist vom Kreiskrankenhaus Schleiz der für kommenden Montag geplante Kaiserschnitttermin kurzfristig abgesagt worden. „Aufgrund einer Notfallsituation“, wurde der 37-jährigen Mutter zweier Kinder Dienstagmittag mitgeteilt. Die Tegauerin ist geschockt. Auch anderen werdenden Eltern wurde der Entbindungstermin wegen der noch nicht offiziell bestätigten Schließung der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe abgesagt.

„Für mich als Schwangere im letzten Abschnitt dieser Phase ist das alles unfassbar. Seit Wochen jagen sich die Gerüchte, selbst Hebammen, Krankenschwestern und auch Ärzte haben bis heute keinerlei Informationen, was mit ihren Arbeitsverträgen und auch den Patienten passiert. Ich war eben noch einmal meine Unterlagen abholen, da ich ja jetzt zeitnah eine Lösung benötige, mein Kind zu bekommen. Auch jetzt ist im Krankenhaus Schleiz keiner der Verantwortlichen wirklich in der Lage, Auskunft über die Zukunft der Mitarbeiter und Patienten zu geben“, teilte die hochschwangere Tegauerin mit.

In Schleiz jeden gekannt

Der Kaiserschnitttermin wurde am 27. Januar mit dem Schleizer Krankenhaus vereinbart. „Ich bin nun froh, dass mir das Vogtland-Klinikum Plauen den medizinisch notwendigen Kaiserschnitt am kommenden Montag ermöglicht. Doch ich kenne dort niemanden, keinen Arzt und keine Hebamme“, sagte Melanie Becker.

Die Politiker des Landkreises Greiz haben ihrer Auffassung nach die Situation solange ausgesessen, bis das Unvermeidbare passiert ist: „Die Mitarbeiter des Schleizer Krankenhauses melden sich krank oder lassen sich abwerben. Es kann ohne Personal nicht mehr weiter gehen. Leider ist von Seiten des Landrates des Saale-Orla-Kreises auch nie eine Stellungnahme gekommen, um wenigstens den Mitarbeiten oder Patienten das Gefühl zu geben, das etwas getan wird. Es ist den noch verbliebenen Mitarbeitern hoch anzurechnen, die bis jetzt durchgehalten zu haben. Und das bei dieser psychischen Belastung. Denn sie wissen seit Monaten nicht, wie es weiter geht, wie man Heim und Kinder im nächsten Monat finanzieren soll. Jetzt ist es soweit, es haben leider so viele Mitarbeiter aufgegeben, dass die Gynäkologie nicht mehr haltbar ist“, sagte sie. Für sie als werdende Mutter, die sich eigentlich auf die Geburt in Schleiz gefreut hat, ist diese Situation niederschmetternd und extrem belastend. In der Schleizer Klinik, in der ihre beiden Kinder geboren wurden, kannte sie zumindest vom Sehen jeden. Sie habe sich da immer gut aufgehoben gefühlt, sagte Becker.