Kreiskrankenhaus Greiz ist Sanierungsfall: Das sind die wichtigsten Antworten

Die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH ist in eine enorme finanzielle Schieflage geraten. Das bestätigt auf Nachfrage dieser Zeitung die Aufsichtsratsvorsitzende und Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU). In einem Statement spricht sie von einem „Sanierungsfall“. Und das bei einem der größten Arbeitgeber der Region.

Was sagen eigentlich die Gerüchte?

Aus mehreren Quellen sind uns in den vergangenen Tagen verschiedene Dinge zugetragen worden, die zum Teil aber auf Hörensagen basieren. So ist davon die Rede, dass 16 Ärzte der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) gekündigt worden seien. Darüber hinaus sei bei einer Betriebsversammlung mitgeteilt worden, dass bis zur Mitte des Jahres auch bereits wieder rund 1,2 Millionen Euro Verlust eingefahren wurden. Zudem sollen die Mitarbeiter gebeten worden sein, in diesem Jahr auf das Weihnachtsgeld zu verzichten.

Was wissen wir über die finanzielle Situation?

Die GmbH hat in den Jahren 2017 und 2018 Millionenverluste eingefahren. Das geht aus dem Jahresabschluss hervor, der dieser Zeitung in Auszügen vorliegt. Der Jahresfehlbetrag summierte sich im Jahr 2017 auf rund 1,3 Millionen Euro. Als dieses im November 2018 im Kreistag Greiz öffentlich wurde, hatte das zu einem Eklat geführt. Die Opposition aus Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit (IWA), Grüne, Bürgerinitiative für sozialverträgliche Abgaben und Leistungsgerechtigkeit in Zeulenroda und Umgebung (BIZ) und Linke hatte daraufhin geschlossen den Saal verlassen, weil sie ihre Fragen zum Grund des Millionenverlustes nicht beantwortet sah. 2018 trat laut Jahresabschluss eine Jahresfehlbetrag von rund 2,5 Millionen Euro auf.

Was sagt die offizielle Seite?

Auf die Fragen dieser Zeitung geht die Aufsichtratsvorsitzende nicht direkt ein. Aber sie schickt ein längeres Statement, in dem fast alle von ihnen beantwortet werden. „Das Greizer Krankenhaus ist ein Sanierungsfall aber nicht insolvent. Wer solche Gerüchte verbreitet, handelt total verantwortungslos und schadet dem Krankenhaus“, schreibt sie. Es sei „zweifelsohne in einer schwierigen Situation“. „Nicht bezahlte Rechnungen in Höhe von 2,4 Millionen Euro hat der letzte Geschäftsführer hinterlassen.“ Georg Detter war Anfang des Jahres gekommen, nach sechs Monaten aber bereits wieder ausgeschieden. Die Sanierungsprognose sei aber positiv und an einem Konzept werde gearbeitet. Vorsorglich seien die Arztpraxen des MVZ zum 31. März 2020 gekündigt worden, „allerdings nicht, um die Praxen aufzugeben, sondern um mit ihnen neue Zielvereinbarungen als Partner des Greizer Krankenhauses auszuhandeln. Diese Gespräche laufen bereits“, so Schweinsburg. Sie bestreitet, dass die Mitarbeiter zum Verzicht ihres 13. Monatsgehaltes aufgefordert worden seien. Richtig sei, dass sie gebeten worden seien, sie bis zur Fertigstellung des Sanierungskonzeptes zu stunden. „Denn die Einmalzahlungen würden mit rund 1,1 Millionen Euro zu Buche schlagen, die wir im Moment nicht haben. Die dazu erfolgte Mitarbeiterbefragung hat ein sehr eindeutiges Votum für den Aufschub ergeben. Dafür danke ich den Mitarbeitern ganz ausdrücklich, und ich verspreche, ich werde ihr Vertrauen nicht enttäuschen.“

„Wir können unser Greizer Krankenhaus, das im großen Umkreis das einzige in kommunaler Trägerschaft mit TVöD-Tarif (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) ist und gewiss bei manchem privaten Mitbewerber schon Begehrlichkeiten geweckt hat, nur gemeinsam wieder zu einem betriebswirtlich gesunden Unternehmen machen.“

Auf die Fragen, wie die Verluste, auch die von 2017, entstanden sind, wie hoch der Verlust 2019 bisher war, und wie Situation in Schleiz aussieht, geht Martina Schweinsburg nicht explizit ein. Das Krankenhaus Schleiz ist im Konzernverbund eine Tochter des Krankenhauses Greiz.

Wie sind überhaupt die Reaktionen?

Da das Thema über die Mitgliederversammlungen bereits in die Öffentlichkeit gedrungen ist, haben verschiedene Organisationen bereits reagiert. In einem offenen Brief wenden sich IWA/Grüne/BIZ und die Linke an die Mitarbeiter und kritisieren, dass der Kreistag als Gesellschafter nicht viel früher informiert wurde. Sie versprechen einen Sonderkreistag ­einberufen zu wollen, allerdings erst nach der Landtagswahl, „da wir das ansonsten als Wahlkampf vorgeworfen bekommen würden.“

Die Gewerkschaft Verdi rät zum Abschluss eines ­sogenannten Zukunftssicherungstarifvertrages. Dieser könne auch die Verschiebung der Auszahlung der ­Jahressonderzahlung regeln. Auch ein langes Schreiben des AfD-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Torsten Braun, liegt der Redaktion vor. Er verweist darauf, dass die Jahressonderzahlungen nur gestundet ­werden können und mahnt zu ruhigem und besonnenem ­Handeln. „Spekulationen sind jedenfalls Gift!“, schreibt er.