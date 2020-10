Küche und Kufen ab Freitag in Schleiz

In der Kreisstadt Schleiz beginnt ab Freitag wieder die Kunsteislauf-Saison. Der Schleizer Unternehmer Manuel Metzner eröffnet an diesem Tag wieder seine Kunsteislaufbahn. Bis voraussichtlich 23. April soll das Angebot an der Oschitzer Straße Junge und Alt erfreuen. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Neuerung.

„Wir haben rund 40.000 Euro zur Umsetzung unseres neuen Eislaufbahn-Konzeptes investiert“, schildert der Schleizer FDP-Stadtrat Metzner. Herausgekommen ist eine Kombination aus Kunsteislaufbahn und Restaurant. Über einen zentralen Eingang können die Besucher in den Aufenthaltsbereich des Eislaufbahn-Zeltes eintreten. Rechter Hand befindet sich eine feste Wand mit großen Fenstern und eine Türe zum Restaurantbereich. 80 Sitzplätze stehen dort den Besuchern auf einer Fläche von 170 Quadratmetern zur Verfügung. Zeitgleich können bis zu 50 Schlittschuhläufer über das Kunsteis gleiten.

„Wir haben ein Hygienekonzept erstellt, um die Eislaufbahn und das Restaurant betreiben zu dürfen. Eigentlich dürften auf der Eisbahn sogar noch mehr Menschen fahren, aber wir beschränken uns da selber“, sagt Manuel Metzner. Auf der Kunsteislaufbahn wird das Tragen einer Alltagsmaske zwar empfohlen, wird aber nicht vorgeschrieben. Nur im Eingangsbereich, auf dem Weg zum Tisch im Restaurant und auf dem Weg zur Toilette ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wie in allen anderen Restaurant Pflicht. Das Restaurant ist aus Holzwänden gefertigt, mit Festverglasung ausgestattet und mit einem Festzeltdach versehen.

An Essen werden Pizza aus dem Steinofen, Nudelgerichte, Schnitzel und andere Speisen, wie es sie auch im Sommerbiergarten gab, angeboten. Zusätzlich sollen jeweils Sonntags Bratengerichte mit hausgemachten Thüringer Klößen angeboten werden. Ab Dezember jeweils am ersten Sonntag im Monat auch ein Brunch. Der Eintritt bleibt auch in diesem Jahr frei. Eigene Schlittschuhe sollten frisch und scharf geschliffen sein, alternativ können sich auch Schlittschuhe für zwei Euro pro Tag ausgeliehen werden. Geöffnet ist die Kunsteislaufbahn jeweils von mittwochs bis samstags von 16 bis 22 Uhr sowie sonntags von 11 bis 22 Uhr.