Kulm feiert im Sommer sein 800-jähriges Bestehen

Kulm. Vortrag, Disco, Kinderfest und mehr: Der Feuerwehrverein bereitet vier Jubiläumstage vor.

Im Saalburg-Ebersdorfer Ortsteil Kulm laufen die Vorbereitungen für die 800-Jahr-Feier bereits auf Hochtouren. Vom 27. bis 30. Juli warten vier Tage voller Geschichten rund um die Kulmer Kirche samt Dorfentstehung auf die Besucher.

Mit einem Heimatabend am 27. Juli wird das Spektakel eröffnet. Im Festzelt soll ab 18 Uhr die Geschichte des Ortes erzählt werden. In vielen Stunden sind dafür bei Bekannten, Dorfältesten und aus Archiven viele Informationen zusammengetragen worden.

Für junge Leute gibt es am Freitag Disco im Festzelt. Das Wochenende steht dann im Zeichen der Familien und Geschichten rund ums Dorf. Mit Schautafeln an vielen Häusern zum Thema „Früher und Heute“ soll aufgezeigt werden, wie sich Häuser und Höfe gewandelt haben. Eine Landmaschinenausstellung und Kunsthandwerker aus der Region freuen sich auf reges Interesse. Ein Teil des Dorffestes wird ein Kinderfest sein. Mit Kinderschminken, Hüpfburgen und Ballons kommen auch die Kleinsten auf ihre Kosten.

Am Samstag lädt die Band „A9“ im Festzelt zum Tanzabend ein. Mit einem Gottesdienst am Sonntag sind ab 11 Uhr alle Augen auf das Wahrzeichen von Kulm, die Kirche St. Georg, gerichtet. Im Anschluss kann die Kirche besichtigt werden, während unter freiem Himmel die Remptendorfer Blasmusikanten aufspielen. Alle Schausteller bleiben das Wochenende vor Ort. Für das leibliche Wohl sei gesorgt. So soll auch die ein oder andere Kulmer Leckerei zum Verweilen einladen. Der Feuerwehrverein Kulm freut sich auf reges Interesse.