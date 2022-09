Kundgebung mit Demokratie-Picknick am Einheitstag in Mödlareuth

Am 3. Oktober 2020 trafen sich anlässlich 30 Jahre Deutsche Einheit im Dreiländereck in Mödlareuth die drei DGB Kreisverbände Hof, Saale-Orla-Kreis und Vogtlandkreis unter dem Motto „Lohnmauer einreißen!“ EIn solches Treffen soll es auch in diesem Jahr wieder geben.