Landratsamt des Saale-Orla-Kreises will am Mittwoch über weiteren Betrieb von Kitas und Schulen entscheiden

17 weitere Corona-Fälle lassen die Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis wieder spürbar ansteigen. So führt das Robert-Koch-Institut den Landkreis am Dienstag bei einer Inzidenz von 180,5 – Platz acht in Deutschland und zugleich der höchste Wert seit zweieinhalb Wochen, heißt es aus dem Landratsamt am Dienstag. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog