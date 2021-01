Landwirtschaftsbetrieb spurt Langlauf-Loipen auf Feldern um Rothenacker

Rothenacker Die Güterverwaltung im Tannaer Ortsteil Rothenacker will den Einwohnern Abwechslung in Zeiten bieten, in denen das gesellschaftliche Leben heruntergefahren ist.

Die Güterverwaltung Nicolaus Schmidt AG in Rothenacker will den Einwohnern der Region Tanna Abwechslung bieten und spurt die Felder mit Langlauf-Loipen. Das Loipenspurgerät, das von einem Traktor gezogen wird, hat Stahlbauer Udo Bäß in der Werkstatt des landwirtschaftlichen Unternehmens konstruiert und gebaut. Mit dem Anhänger sollen beginnend vom Parkplatz am neuen Stall in Rothenacker Langlauf-Loipen auf den Feldern rund um den Tannaer Ortsteil präpariert werden.

Vorstandsvorsitzender Stefan Kühne sei an ihn herangetreten und habe ihn ursprünglich gebeten, im Internet nach einem Loipenspuranhänger zu suchen, sagte Mitarbeiter Marcel Weinert. Da ein früherer Hersteller solch ein Spurgerät nicht mehr anbiete, habe er in der Güterverwaltungswerkstatt vorgeschlagen, einen solchen Anhänger selbst zu bauen. Denn angebotene professionelle Loipenspurgeräte seien preisintensiv und kämen mit geringen Schneehöhen von etwa zehn Zentimetern nicht zurecht, erklärte Marcel Weinert. Das selbst gebaute Loipenspurgerät könne nicht nur an einen Traktor, sondern auch an einen Jeep oder ein Quad angehängt werden. Unter der 70 mal 90 Zentimeter großen Stahlplatte befinden sich Flacheisen zum Spuren der Loipe, die schlussendlich von der Traktorräderspur umgeben wird. „Abhängig von der Schneebeschaffenheit ist das optimalste Ergebnis bei 12 bis 15 Kilometer pro Stunde möglich“, sagte Marcel Weinert.

Tannaer Einwohner sollen sich Fahrten in Wintersportgebiete sparen

„Da im Moment aus verständlichen Gründen das gesellschaftliche Leben heruntergefahren ist und vielen Menschen die Decke auf den Kopf zu fallen droht, hatten wir die Idee, einige unserer Felder mit Langlauf-Loipen zu präparieren. Wir wollen mit unserer Aktion ein Zeichen für Optimismus und Lebensfreude senden: Das Leben kann auch in Pandemiezeiten schöne Seiten haben, man muss sie nur sehen“, sagte Stefan Kühne zu den Beweggründen. Die Güterverwaltung bedankt sich seit Jahren im Sommer beispielsweise mit Sonnenblumen zum kostenfreien selber Pflücken bei den Anwohnern für das Verständnis gegenüber der Landwirtschaft, die gelegentlich bis in die Nacht für Lärm und Staub, aber auch Güllegeruch sorgt. Andererseits will das landwirtschaftliche Unternehmen den Einwohnern der Region Fahrten in Wintersportgebiete ersparen, wo sie wegen der aktuellen Hygienebestimmungen mitunter nicht gewollt sind.

Nach Fertigstellung am vergangenen Freitag wurde der Loipenspuranhänger auf einer Strecke von 27 Kilometern erstmals getestet. „Unsere Loipen wurden am Wochenende von der Bevölkerung super angenommen“, sagte Stefan Kühne, der auch für das kommende Wochenende auf gutes Wintersportwetter hofft.

Die stählerne Kuh-Silhouette am Ortseingang von Rothenacker weist auf den Startpunkt der Touren am Parkplatz der neuen Stallanlage hin. Alle Loipen auf den Feldern der Güterverwaltung rund um Rothenacker auf thüringischem Gebiet sollen sternförmig dorthin führen. Ab kommender Woche soll über den Loipenverlauf im Internet auf rothenacker.com informiert werden, möglicherweise auch über eine App auf dem Smartphone. Pflanzenbauchef Sebastian Diehl arbeitet zu diesem Zweck an der Gestaltung einer Karte, die bis dahin fertiggestellt werden soll.