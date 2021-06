Lesung im Schleizer Schlosspark mit Tim Pröse

Autor Tim Pröse kommt zur Lesung in den Schleizer Schlosspark

Schleiz. Tim Pröse liest aus seinem Buch „Samstagabendhelden“ im Schleizer Schlosspark. Es gibt aber nur 28 Karten im Vorverkauf

Gemeinsam mit dem Lesezeichen e.V. lädt die Stadtbibliothek Schleiz zu einer Lesung in den Schlosspark ein. Das teilt die Stadtverwaltung der Kreisstadt mit.

Tim Pröse liest aus seinem Buch „Samstagabendhelden“ und spürt dabei dem Gefühl einer ganzen Generation nach. „Er porträtiert die großen Entertainer, Schauspieler, Künstler, mit denen wir aufwuchsen, die uns begleitet, geprägt, erheitert und über viele Jahre die Familienabende vor dem Fernseher bestimmt haben. Pröse traf Udo Lindenberg, Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, Christiane Hörbiger, Hape Kerkeling, Konstantin Wecker, Jan Fedder, Alfred Biolek und lässt Legenden wie Udo Jürgens, Loriot, Hans-Joachim Kulenkampff, Harald Juhnke, Günter Strack und viele andere noch einmal für uns aufleben“, heißt es in der Ankündigung. Im Vorverkauf werde es nur 28 Karten geben, das sei die maximale Besucheranzahl, die bei schlechtem Wetter in den Veranstaltungsraum der Bibliothek dürfe. „Sollte es das Wetter gut meinen, können an der Abendkasse zusätzliche Karten erworben werden“, heißt es. Die Gäste sind herzlich dazu eingeladen, ihre Picknickdecken mitzubringen. Stühle werden aber auch bereitgestellt. Getränke und Verpflegung werde es auf Grund der aktuellen Covid-Vorgaben nicht geben.

Die Veranstaltung findet am 25. Juni um 19 Uhr im Schlosspark Schleiz statt. Der Eintritt kostet 5 Euro. Karten sind erhältlich in der Stadtinformation „Alte Münze“ und der Stadtbibliothek.