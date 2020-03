Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall.

Dittersdorf. Auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz ist am Dienstag ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gekippt.

Fahrer schwer verletzt - Lkw zwischen Dittersdorf und Schleiz in Graben gefahren

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrer schwer verletzt - Lkw zwischen Dittersdorf und Schleiz in Graben gefahren

Am Dienstag ist gegen 6 Uhr auf der A9 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz ein Sattelzug mit Kühlauflieger verunglückt. Laut Polizei war der 52-jährige Fahrer mit seinem Lkw von der Fahrbahn abgekommen, in den Straßengraben gefahren und umgekippt. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von den Kameraden der Feuerwehr Schleiz aus dem Fahrzeug befreit werden.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus nach Jena. Entgegen der ersten Meldung handelt es sich bei der Lkw-Ladung nicht um Schlachtabfälle sondern um Frischfleisch, das für die Verarbeitung in einer Wurstfabrik bestimmt war.

Der Kühlauflieger wurde durch den Unfall beschädigt und Teile der Ladung gelangten auf die Fahrbahn. Neben dem Umweltamt wurde auch ein Havariekommissar von der Polizei angefordert. Der Sachschaden wird aktuell von der Polizei auf 120.000 Euro geschätzt.

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Schwerer Unfall auf A9 bei Schleiz Am Dienstagmorgen kam es auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lastwagen kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kippte dort zur Seite. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Foto: News5

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: