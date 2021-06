Lotsenfunktion des Jugendamtes Saale-Orla: Kinder und Jugendliche brauchen eine "Coaching-Zone"

Schleiz. Freie Träger und Vereine bieten Angebote für Kinder und Jugendliche im Saale-Orla-Kreis.

„Schule und Familie sind für junge Menschen wichtig, keine Frage. Trotzdem brauchen Kinder und Jugendliche auch eine ‚Coaching-Zone‘, wo sie selbst mitgestalten, anpacken und mitbestimmen können“, sagt Beate Herrgott vom Jugendamt des Saale-Orla-Kreises.

Sie macht deutlich: Das, was jungen Menschen im Saale-Orla-Kreis in ihrer Freizeit an Aktivitäten in der Kinder- und Jugendarbeit geboten wird, ist viel mehr als nur eine willkommene Abwechslung zu Schule und Familie. Es geht darum, selbst und gemeinsam mit anderen Jugendlichen etwas auf die Beine zu stellen, mitzumischen und mitzureden, wenn es um die eigene Sache geht. „Die vielfältigen Angebote, die es bei uns gibt, tragen dazu bei, den Jugendlichen und ihren Interessen im Saale-Orla-Kreis eine Stimme zu geben. Sie können hier selbst aktiv werden – eigenverantwortlich und gemeinsam mit anderen. Und sie lernen dabei Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist und Selbstständigkeit“, so die Koordinatorin für die Jugendarbeit. Und wenn es zu Hause oder in der Schule nicht rund läuft, können die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit für manchen durchaus auch ein Auffangnetz sein.

Gerade die Corona-Pandemie habe, so Beate Herrgott, viele Kinder- und Jugendliche im Saale-Orla-Kreis das extrem vermissen lassen, was Kinder- und Jugendarbeit auszeichne: Gemeinsame Freizeiterlebnisse und Begegnungen, das Aktivsein und Ausprobieren. So wurden in der Pandemie-Situation die Angebote der Jugendarbeit angepasst und erweitert, so dass sie unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Beispiel auch in Einzel- oder Kleingruppenarbeit sowie in digitalen Formaten angeboten werden konnten und können, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Mehr Begegnungen möglich

Nun sind wieder mehr Begegnungen möglich. Ob offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit oder Vereinssport: „Um das eigene Ding zu machen“ und dabei neben Schule und Familie eigene Erfahrungen zu sammeln, gibt es in Saale-Orla-Kreis für Kinder und Jugendliche eine Menge Möglichkeiten. Viele Jugendverbände, Initiativen, Gruppen und Vereine bieten ein breites Angebot: Von Freizeitangeboten über Unterstützung in persönlichen Belangen und Sportangeboten bis Jugendbeteiligung. „Die Vielfalt und die große Zahl der Partner, die bei uns etwas für Kinder und Jugendliche auf die Beine stellen, ist beeindruckend“, freut sich Ines Krasser, Leiterin des Fachdienstes Jugend und Familie/Jugendamt im Saale-Orla-Kreis, der für die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit eine Lotsenfunktion wahrnimmt.

Die Mitarbeiter sorgen für den Kompass und das Qualitätsmanagement der Jugendarbeit vor Ort und sie unterstützen diejenigen, die etwas für Kinder und Jugendliche starten wollen oder schon gestartet haben. Umfangreiche Informationen über das Freizeit-Angebot und die Ferienangebote für Kinder- und Jugendliche im Saale-Orla-Kreis gibt es direkt bei den Jugendhäusern in Schleiz, Bad Lobenstein, Triptis, Neustadt und Pößneck oder über das Jugendamt via Telefon 03663/488 960 oder per E-Mail unter sozialerdienst@lrasok.thueringen.de