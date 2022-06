Märchenaufführung begeistert wieder zur Kirmes in Rödersdorf

Kirmes Rödersdorf: Die etwa 70 Mitglieder des Kirmesvereines waren am Wochenende an allen Stellen aktiv. Einige davon hatten sich um die traditionelle Märchenaufführung gekümmert. „Schneeweißchen und Rosenrot“ wurde ausgewählt – natürlich mit garstigem Zwerg.

Rödersdorf. Der Kirmesverein von Rödersdorf hatte wieder für allerlei Kurzweil gesorgt.

Die Wiese am Ortseingang von Rödersdorf hatte jetzt eine Legion parkender Autos zu verkraften. Viele Menschen strömten auf die Kirmes-Wiese. Dort wurde am vorigen Wochenende jede Menge Kurzweil geboten. Da gab es neben Disko und Tanz am Sonntag einen zünftigen Familiennachmittag. Viele Kinder tummelten sich auf dem Platz, während die Eltern in Ruhe Kaffee trinken und leckeren Kuchen, den die Vereinsmitglieder gebacken hatten, verzehrten.

„Die Kirmeswiese wurde 1954 eingerichtet und immer wieder erweitert“, sagte Ursula Schrenner, die viele Jahre als Bürgermeisterin fungierte. Das sei nötig gewesen, damit die Veranstaltungen zur Kirchweih weiter bestehen konnten, denn damals schloss die Gaststätte.

Die etwa 70 Mitglieder des Kirmesvereines waren am Wochenende an allen Stellen aktiv. Einige davon hatten sich um die traditionelle Märchenaufführung gekümmert. „Schneeweißchen und Rosenrot“ wurde ausgewählt, für die lokalen Verhältnisse zugeschnitten und eingeübt. Der Bär und der Adler sorgen für die märchenhafte Stimmung. Schneeweißchen und Rosenrot hatten mit dem zornigen Zwerg zu tun, der ständig einen Sack mit Gold mit sich herumschleppte. Das konnte man an dem goldenen Geschenkband erkennen, welches aus der Öffnung des Sackes heraushing. Erwachsene und Kinder amüsierten sich gleichermaßen und spendeten stürmischen Beifall.

Ohne eine Märchenaufführung kann man sich die Rödersdorfer Kirmes nicht vorstellen. Jedenfalls war auf dem Platz am Sonntag Leben pur mit Drängelei. An die Bühne kam keiner mehr ran, so dicht war sie von Zuschauern umlagert. Auch die übrigen Veranstaltungen der traditionellen Kirmes waren gut besucht.