Mehr-Etappen-Rundfahrt der Frauen: Start und Ziel auf dem Schleizer Neumarkt

Vor Ort beim Auftakt in Schleiz

Schleiz. Schleiz konnte als Gastgeber überregional glänzen – trotz der großräumigen Sperrung.

Nicht nur Radsportinteressierte fanden am Dienstagvormittag den Weg auf den Schleizer Neumarkt, wo die 35. Auflage der Lotto Thüringen Ladies Tour mit einem Mannschaftszeitfahren begann. Pünktlich um 12.50 Uhr gab Bürgermeister Marko Bias den Startschuss. Das Team „One World“ war die erste von insgesamt 17 Gruppen auf der Strecke. Zuvor gab es eine Teampräsentation, die in diesem Jahr vom vierfachen Bahnrad-Weltmeister Franco Marvulli als Co-Moderator unterstützt wurde. Das niederländische Team „SD Worx“ startete zuletzt und rollte das Feld sozusagen von hinten auf. Die Fahrerinnen stiegen auf dem Siegerpodest ganz nach oben.

Auch wenn die großräumige Sperrung der Stadt für Autofahrende und Gewerbetreibende an diesem Tag eine echte Herausforderung war, so konnte Schleiz als Gastgeber an diesem Tag überregional glänzen.

Vor Ort beim Auftakt in Schleiz Foto: Stephanie Rössel

