Das meldet die Polizei am Donnerstag aus dem Saale-Orla-Kreis (Symbolfoto).

Mehrere Randalierer am Männertag im Saale-Orla-Kreis unterwegs

Saale-Orla-Kreis. Drei Vorfälle meldet die Polizei am Donnerstag. Ansonsten sei der Himmelfahrtstag ruhig verlaufen.

Die Polizei im Saale-Orla-Kreis vermeldet einen insgesamt ruhigen Verlauf des Himmelfahrtsfeiertages. Erwähnenswert seien drei Vorfälle aus Pößneck beziehungsweise Neustadt/Orla, teilt die Polizei am Freitag mit.

Am Abend randalierte ein offensichtlich unter Drogeneinfluss stehender 20-Jähriger in der Goethestraße in Pößneck. Er riss unter anderem zahlreiche Pflastersteine heraus und entleerte zwei Feuerlöscher, die er aus einem Gebäude entwendete.

Ebenfalls in Pößneck beschädigten vier Jugendliche Dachrinnen/Fallrohre, einen Briefkasten und ein Plasteschild im Bereich der Oberen Grabenstraße. Außerdem beleidigten und bedrohten die Jugendliche andere zufällig hinzukommenden Personen. Hintergrund war offenbar der Frust über einen defekten Zigarettenautomaten.

In Neustadt/Orla kam es am Abend im Promenadenweg zu einer verbalen und im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Vier Beteiligte wurden verletzt, zwei wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.