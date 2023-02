Meine Meinung: Der Wettergott ist Karnevalist

Peter Cissek über das Glück zu den Faschingsumzügen.

Die Veranstalter der Karnevalsumzüge in Wurzbach und Neustadt haben mit dem Wetter großes Glück gehabt. Während am Samstagnachmittag ein heftiger Wind wehte, der die länglichen Luftballons an den Schirmen der Damengruppe „Himbrimben“ in Wurzbach in alle Richtungen wehen ließ, setzte ausgerechnet in der Nacht zum Faschingssonntag in Neustadt der lange Zeit ausbleibende Regen ein.

Doch bis kurz vor Start der von 1400 Karnevalisten gestalteten Freilicht-Show für etwa 20.000 zahlende Zuschauer am Straßenrand in Neustadt hatte es sich abgeregnet. Zu schade wäre es gewesen, wenn nach der zweijährigen Zwangspause bei den Faschingsumzügen Mistwetter allen Beteiligten etwas von dem Spaß genommen hätte, der am Wochenende in beiden Karnevalshochburgen herrschte. Vor allem in Neustadt gab es etliche Wagen und Kostüme zu sehen, die viel Arbeit gekostet haben.

Am Ende lief alles bestens und befragte Zuschauer sagten: Sie haben den Fasching sehr vermisst und sind froh, dass die Karnevalisten ihren „Job“ nicht verlernt haben.