Meine Meinung: Eine Frage der Perspektive

So ein abendlicher Freitagstermin im Autokino ist eine ambivalente Sache. Auf der einen Seite denkt man nach einer langen Arbeitswoche genau wie wohl jeder andere Arbeitnehmer eigentlich nur noch ans Wochenende. Andererseits hat es schon etwas für sich, auf diesem Wege quasi berufsbedingt einmal ein Autokino besuchen zu können. Das hatte ich nämlich noch nie getan. Im Arbeitsmodus befasste ich mich im Wesentlichen mit den harten Facetten des Erlebnisses. Funktioniert der Ton über das Autoradio? Wie ist die Sicht auf die Leinwand von den Autos aus? Wie verhalten sich die Gäste? Werden die Corona-Regeln beachtet? Was gibt es sonst noch zu berichten?

Nachdem ich dann aber zwischendurch ein Foto per Telefon an meine Frau geschickt hatte, damit sie weiß, warum ich erst spät heimkommen würde, zeigte mir ihre Antwort, dass ich einen Aspekt ganz außer Acht gelassen hatte. „Sieht total romantisch aus!“, schrieb sie zurück und hatte Recht damit. Hier zeigte sich also in doppelter Hinsicht, was ein Perspektivwechsel ausmachen kann. Ich war im Arbeitsmodus und zudem als Mann auf ganz andere Dinge (Tonqualität?) fokussiert. Erst dann realisierte ich, dass die Autokino-Erfahrung in Kombination mit dem malerischen Sonnenuntergang viel mehr ist als nur Event-Kino.

