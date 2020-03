Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Musik verbindet

Musik verbindet. Während des coronabedingten Kontaktverbotes erst recht. Nicht nur während des gegenwärtigen Ausgehverbots in Norditalien, einem Epizentrum der Pandemie, stehen Menschen allabendlich auf den Balkonen. Sie singen, machen sich Mut und applaudieren aus der Ferne dem medizinischen Personal.

Von diesem Horrorszenario des Ausgangsverbots ist der Saale-Orla-Kreis (noch) weit weg. Dennoch schlägt es auch hier einigen Menschen auf das Gemüt, wenn sie sich auf unbestimmte Zeit nicht mehr mit Freunden und Verwandten treffen, nicht zur Schule oder zur Arbeit gehen können.

Eine gute Nachricht ist, dass für die 260 Absolventen der Musikschule Fischer in Schleiz und Pößneck der Unterricht weitergeht. Nicht im Musikschulgebäude, sondern per Videotelefonie. Das bietet jenen Schülern, die wohlbehütet aufgewachsen sind und solche Ausnahmesituation nicht aus eigenem Erleben kennen, eine Konstante in ihrem Leben. Für die Musikschule, die anders als Friseursalons während des Kontaktverbotes online weiterarbeiten kann, ist die Videotelefonie ein Segen. Für eine weitere Berichterstattung würde uns interessieren: Welcher Selbstständige oder Kleinbetrieb im Schleizer Oberland setzt seinen Geschäftsbetrieb mit ähnlich kreativen Ideen fort? Hinweise bitte an pc@otz.de