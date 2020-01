Meine Meinung: Nägel mit Köpfen vorbereiten

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Seenplatte ist mit dem Austritt von Dreba und Knau erheblich geschrumpft. Fast 20 Prozent weniger Einwohner. Und die Marke von 4000 Einwohnern ist der demografischen Entwicklung geschuldet wohl auch bald unterschritten. Es wird Zeit, dass sich die Gemeinden der VG Gedanken machen, wie es mit ihnen weitergehen soll. Denn lange wird sich das VG-Konstrukt nicht halten können.

Sicherlich ist die Selbstverwaltung einer jeden Gemeinde erstrebenswert. Schließlich weiß jede Gemeinde am besten, was für sie an Investitionen sinnvoll ist. Doch das ist nur bis zu einer gewissen Einwohner-Untergrenze möglich, denn Verwaltung kostet. Alternativ wäre eine Einheitsgemeinde möglich, wie es die Einheitsgemeinde Rosenthal am Rennsteig, die frühere VG Saale-Rennsteig, vorgemacht hat. Doch Rosenthal am Rennsteig ist eine wirtschaftliche Besonderheit. Denn mit der Zellstoff- und Papierfabrik (ZPR) fließt reichlich Geld in die VG.

Doch in der VG Seenplatte gibt es Unternehmen in solcher Größenordnung nicht. Sicherlich ist HBS Elektrobau nicht gerade klein, doch zum wirtschaftlichen Schwergewicht würde ich HBS im Gegensatz zur ZPR nicht zählen. Besonders deshalb scheidet für mich die Bildung einer Einheits- oder Landgemeinde aus. Was bleibt ist die Eingliederung zu den nächst größeren Städten, Schleiz und Triptis. Zwar wird dadurch die Selbstverwaltung aufgegeben, doch diese ist ohnehin dahin, wenn aufgrund der geringen Größe nicht mal mehr das Geld für eine eigene Verwaltung ausreicht.