Meine Meinung: Neue Aufgaben nach den Ferien

Sie blieb Schulleiter Toralf Hieb verwehrt, die Erfahrung, mal vor mehreren Pkw der unterschiedlichsten Marken – sogar ein Tesla wäre wohl darunter gewesen – sprechen zu dürfen. War sie doch auch so besonders wie dieses Schuljahr, die Location der Zeugnisausgabe an die Absolventen des Jahrganges 2020. Aber dort wo Autokino drauf stand, war dann kein Autokino im vollen Sinne dieses Wortes drin. In separierten, kleinen Arealen unten konnten Eltern, Schüler – letztere übrigens alle festlich gekleidet – und auch Lehrer der Goetheschule auf Stühlen das Geschehen oben auf der Bühne verfolgen. Beifall war Beifall und kein Hupkonzert. Eintragen ist die Corona-Kontakt-Nachverfolgungsliste war natürlich obligatorisch!

