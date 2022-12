Meine Meinung: Nicht mehr zeitgemäß

Peter Cissek zum Rundfunkbeitrag.

Die Zwangsgebühr namens Rundfunkbeitrag zahlt wohl kaum jemand gern. Die Selbstbedienungsmentalität der fristlos entlassenen RBB-Intendantin hat veranschaulicht, welche Mengen Beitragszahlergeld nicht für den ursprünglich gedachten Bildungs-, Informations- und Unterhaltungsauftrag verwendet, sondern abgezweigt werden.

Kritik gibt es oft am Programm der öffentlich-rechtlichen Sender. Wer sich am Montag in Schleiz umhörte, hörte Klagen auch darüber, dass das Fußball-WM-Achtelfinalspiel England gegen Senegal am Sonntagabend nicht frei verfügbar im deutschen Fernsehen zu sehen war. Wer den Kombinationsfußball der Briten vor dem 2:0 genießen wollte, musste ein Bezahlfernsehsender abonnieren oder halblegal ausländisches Fernsehen schauen. Bei ARD und ZDF ging er leer aus.

Mit dem Rundfunkbeitrag ist es wie mit der Pkw-Maut: Das deutschsprachige Ausland nutzt das hiesige Angebot gratis, während Zuschauer aus Deutschland kein Öffentlich-rechtliches aus Österreich und der Schweiz schauen kann. Es wird Zeit, das gesamte Rundfunkbeitragssystem zu überarbeiten.

Kommentar zu: Mehrere hundert Haushalte im Saale-Orla-Kreis haben Rundfunkbeitrag-Schulden