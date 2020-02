Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung:Vorteil Jugendfeuerwehr

Bei der theoretischen wie bei der praktischen Ausbildung zeigt sich im Truppmann-Lehrgang, welche Vorteile es hat, zuvor in der Jugendfeuerwehr ausgebildet worden zu sein.

Denn auch wenn die Handgriffe zum Aufbau eines Löschangriffes durch kuppeln und Ventile öffnen recht simpel sind, machen Details den Unterschied aus. Denn schon durch die Ausbildung bei der Jugendfeuerwehr wissen die jüngsten Mitglieder des Truppmann-Lehrgangs, an welcher Stelle sich am jeweiligen Fahrzeug jenes Material findet, was benötigt wird. Während „Neulinge“ manchmal noch einige Sekunden suchen müssen, gehen die jungen „alten Hasen“ zielgerichtet ans Werk. Und auch was die Abschätzung von Entfernungen und den Gesamtablauf des Aufbaus anbetrifft, sind die Mitglieder der Jugendfeuerwehr durch ihre Geländespiele gut ausgebildet. Auch wenn Kritiker vielleicht die Jugendfeuerwehr als Spielerei abtun könnten, muss gerade dieser eine hoher Stellenwert zugeschrieben werden.

Denn zum einen lernen die Jugendlichen dort etwas über Kameradschaft und Ehrenamt. Zum anderen aber sind sie für die Ausbildung in der Einsatzabteilung bestens vorbereitet, was später im Ernstfall wichtige Sekunden ausmachen kann.

Wer also als Jugendlicher an dem Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr interessiert ist, sollte ruhig den Versuch wagen, in die Jugendfeuerwehr hineinzuschnuppern.