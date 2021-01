Meine Meinung: Zwei Irrtümer

Peter Hagen über zwei Fälle, in denen die Polizei in dieser Woche daneben lag.

Gleich zwei Mal lag die Polizei in dieser Woche mit ihren Mitteilungen zu einem Vorfall in Schleiz etwas neben der Spur.

Zunächst war über die vorläufige Festnahme eines Mannes berichtet worden, der hierbei "leichte Verletzungen" davongetragen habe. Auch auf mehrfache Nachfragen unsererseits bei der Polizeiinspektion in Schleiz, der Landespolizeiinspektion in Saalfeld und der Landespolizeidirektion in Erfurt wurde diese Auskunft nicht korrigiert.

Ärztliche Diagnose bestätigt gebrochenen Arm

Erst jetzt liegt unserer Redaktion die ärztliche Diagnose vor, die dem Mann statt "leichter Verletzungen" einen gebrochenen Arm attestiert.

Es ist die Krux der ärztlichen Schweigepflicht, dass ein Mediziner oder ein Krankenhaus natürlich keine Informationen über Patienten herausgibt. Insofern scheint es denkbar, dass auch die Polizei tatsächlich nicht von der später festgestellten Fraktur informiert worden ist.

Dem verletzten Mann steht unterdessen natürlich das Recht zu, den Vorfall juristisch aufarbeiten zu lassen. Inwiefern der Tatbestand einer Körperverletzung erfüllt worden sein könnte hat gegebenenfalls ein Gericht zu entscheiden - und nicht etwa die Facebook-Gemeinde.

Der zweite Fehler passierte der Polizei, als sie aufgrund der Videos von dieser Festnahme eine - inzwischen zurückgezogene - Mitteilung veröffentlichte, die sich mit den Themen Kunsturhebergesetz und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes beschäftigte.

Kurz gesagt ging es um die Veröffentlichung derartiger Videos. Privatpersonen können sich hier schnell auf dünnes Eis begeben und riskieren Strafanzeigen. Die Rechtslage ist nicht so einfach, wie mancher offenbar glaubt. Im Zweifelsfall entscheiden auch hier Juristen.

