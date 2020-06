Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: App im Urlaub mit Risiko

Bisher keine Risiko-Begegnung. Das teilt mir die Corona-Warn-App mit, die seit drei Tagen auf meinem Smartphone aktiv ist.

Ja, ich habe mir diese App der Bundesregierung heruntergeladen, die feststellen soll, ob der Handynutzer in Kontakt mit einer infizierten Person geraten und daraus ein Ansteckungsrisiko entstanden ist. Sie soll dazu beitragen, die Infektionsketten zu unterbrechen. Die Datenschutzbedenken mancher Leute teile ich nicht. Die Bedenken habe ich gelegentlich bei anderen kostenlosen Anwendungen, die ich nutze und meinen Vorteil daraus ziehe. Auch wenn ich das mit meinen Daten bezahle.

Schade finde ich es, dass man sich auf keine internationale oder zumindest EU-einheitliche App einigen konnte, jetzt, wo die Grenzen wieder geöffnet wurden. Denn wer sich im Urlaub im In- oder Ausland erholt, wird später nur gewarnt, wenn er einem Infizierten aus seinem Land zu lange zu nah gekommen ist. Der Andere muss außerdem die App auf dem Handy, dieses eingeschaltet und dabei haben. Sonst aber ist diese Warn-App eine gute Ergänzung zu anderen Vorsichtsmaßnahmen, vor allem im Alltag. Denn man weiß ja nie, welche Begegnungen welches Risiko tragen. Aus dieser Woche in Erinnerung bleiben wird mir das Problem des Schleizer Ortsteiles Grochwitz, der bislang nicht an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen ist. Manche der Hausbrunnen, aus denen die 70 Einwohner ihr Wasser beziehen, versiegen nach zweieinhalb trockenen Jahren. Auch wenn es zuletzt fast einen ganzen Tag regnete, kam das Wasser (noch) nicht in tieferen Boden schichten an. Viele Einwohner müssen Wasserwagen bestellen oder selbst Wasser aus anderen Quellen zu ihren Brunnen fahren.

Für sie gibt es leider keine Warn-App, die ein Signal gibt, bevor der niedrige Wasserpegel die Pumpe im eigenen Brunnen trocken laufen lässt. So bleibt zu hoffen, dass der Schleizer Zweckverband mit seinem Vorhaben in die Förderung kommt und Grochwitz bis 2022 an das öffentliche Wassernetz anschließen kann.