Millionenverlust: Kreiskrankenhaus Greiz GmbH mit enormer finanzieller Schieflage

Die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH ist in enorme finanzielle Schieflage geraten. Das bestätigt die Aufsichtsratsvorsitzende und Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU), dieser Zeitung auf Nachfrage.

1,3 Millionen Euro Verlust im Jahr 2017

Im Jahr 2017 lief ein Verlust über rund 1,3 Millionen Euro auf, 2018 waren es rund 2,5 Millionen. Das geht aus dem Jahresabschluss des Kreiskrankenhauses Greiz hervor, der unserer Zeitung in Teilen vorliegt. Die Praxen der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) wurden zum 31. März 2020 gekündigt, weil mit ihnen eine neue Zielvereinbarung verhandelt werden soll.

Die Mitarbeiter wurden gebeten, das 13. Monatsgehalt zu stunden, bis ein Sanierungskonzept vorliegt. An diesem werde bereits gearbeitet, so Schweinsburg. Die Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses hatte sich in einer Betriebsversammlung mehrheitlich für die Stundung ausgesprochen.

Schweinsburg: Ein Grund sind Millionen-Rechnungen der letzten Geschäftsführung

Auch das Krankenhaus Schleiz, das im Konzernverbund eine Tochter des Krankenhauses Greiz ist, ist betroffen. Wie stark genau beantwortet Schweinsburg auf Nachfrage nicht.

Als einen Grund für die finanzielle Schieflage nennt Schweinsburg Rechnungen über 2,4 Millionen Euro, die der letzte Geschäftsführer hinterlassen habe. Er war nur sechs Monate beschäftigt und schied im September wieder aus.

