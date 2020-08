Der stellvertretende Schleizer Bauamtsleiter Matthias Spindler (M.) erläutert Planungsdetails. Staatssekretärin Susanna Karawanskij übergab am Montag an den Schleizer Bürgermeister Marko Bias in Anwesenheit des Landtagsabgeordneten Ralf Kalich (rechts) einen Förderbescheid über 1,7 Millionen Euro für das Vorhaben „Freiraumgestaltung Bürgerteich".

Schleiz. Die Stadt Schleiz will das Areal am Bürgerteich neu gestalten und erhält dafür 1,7 Millionen Euro Fördermittel.

Millionenzuschuss für Vorhaben am Schleizer Bürgerteich

Infrastrukturstaatssekretärin Susanna Karawanskij (Linke) übergab an am Montag an den Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU) einen Förderbescheid über 1,7 Millionen Euro für die geplante Freiraumgestaltung am Bürgerteich. Bias zeigt sich dankbar, sagte aber auch: „Ich wäre noch froher, wenn sie den gleichen Betrag für das Schleizer Krankenhaus mitgebracht hätten.“

