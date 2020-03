Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mitarbeitern Mut zugesprochen

Der Linken-Landtagsabgeordnete Ralf Kalich hat am Montag die Mitarbeiter im Schleizer Krankenhaus besucht, um ihnen Mut für die kommende Zeit zuzusprechen.

„Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter merken, dass wir alle hinter ihnen stehen und dafür Sorge tragen wollen, dass sie einen gesicherten Arbeitsplatz zu guten Bedingungen in Schleiz behalten können“, erklärte Kalich gegenüber der Redaktion. Der Landtagsabgeordnete traf sich deshalb unter anderem mit dem Betriebsrat des Schleizer Krankenhauses. „Die Mitarbeiter des Schleizer Krankenhauses leisten jetzt schon Außergewöhnliches. Für die kommende Zeit mit der Corona-Pandemie werden sie noch mehr leisten, weil für sie ihr Beruf auch eine Berufung ist. So wie die Mitarbeiter des Krankenhauses für unsere Gesundheit alles menschenmögliche tun, so will ich auch alles tun, dass sie das für uns noch lange in Schleiz leisten können. Als Abgeordneter der Landesregierung und Bürger des Saale-Orla-Kreises sehe ich mich in der Pflicht, das zu leisten“, erklärte Kalich.