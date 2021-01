Mobiles Seniorenbüro berät vor allem telefonisch

Gefell. Im mobilen Seniorenbüro für Tanna, Gefell und Hirschberg gibt es auch, zum Teil sogar besonders, zu Pandemiezeiten viel zu tun. Entscheidend dabei seien vor allem die neuen Entwicklungen in den gesetzlichen Regelung von Bund, Ländern und dem Saale-Orla-Kreis, berichtet Anne Hofmann.

„Am Anfang der Pandemiewellen sind die Senioren sehr zurückhaltend. Sie versuchen so viel wie möglich alleine zu machen. Pflegediensten oder Essenslieferungen werden abbestellt, um Kontakte zu vermeiden“, beschreibt die Projektleiterin eingangs. Damit einher gehen aber auch Dinge, die den Senioren nicht möglich sind, zum Beispiel Einkäufe. Vor allem in Gefell kann Anne Hofmann in diesem Bereich auf die starken Schultern der Freiwilligen Feuerwehr Gefell bauen, die schon in der ersten Pandemie-Welle Einkaufs- und Lieferdienste für Senioren übernommen hat. „Die Senioren rufen bei mir an und melden sich wegen der Einkäufe. Ich sammle die Anfrage und reiche sie an die Feuerwehr weiter. Ich bin dankbar, dass das so gut funktioniert und die Feuerwehr mit ihrem Projekt so gut für das Wohl und die Gesundheit der Senioren sorgt“, sagt Anne Hofmann.

Ihr Telefon klingelt anfangs der Pandemie-Wellen auch oft wegen pflegenden Angehörigen, die Aufgrund ihrer Arbeit der Pflege aus Sicherheitsgründen nicht mehr nachkommen können. Dann empfiehlt die Projektleiterin oft einen mobilen Pflegedienst. Im umgekehrten Fall gibt es aber auch Anfragen, wie die Angehörigen die Senioren pflegen sollten, weil sie aufgrund von Kurzarbeit dafür Zeit haben. Auch wegen der Schließung von Tagespflegeeinrichtungen bestehe viel Beratungsbedarf.

Mit der Pandemie habe sich sehr viel ihrer Arbeit auf Telefonate beschränkt. „Das braucht zum einen viel Geduld, zum anderen bleibt das Telefon kaum still“, beschreibt Anne Hofmann. In gewisser Hinsicht habe sich ihre Arbeit zum Teil auch vereinfacht. Etwa bei der Hilfe für anstehende Pflegestufen-Einstufungen. Habe sie Senioren und deren Angehörige zuvor meist persönlich beraten, wird es nun telefonisch abgewickelt. Dafür ruft Anne Hofmann zum Beispiel bei Neueinstufungen bei der zuständigen Krankenkasse an und meldet den Bedarf an. Die Krankenkasse wiederum lässt sich telefonisch diesen Bedarf bei den Senioren beziehungsweise Angehörigen bestätigen. Für das Ausfüllen des Fragebogens für den Medizinischen Dienst der Krankenkassen, welche die Einstufung vornimmt, berät Anne Hofmann wiederum den Antragsteller telefonisch. Dieser gibt dann die Antworten des Fragebogens zum vereinbarten Termin mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen durch. „Insgesamt bedeutet das eine Zeitersparnis, die mir aber vor allem auch den Senioren ihren Angehörigen und den Mitarbeitern von Krankenkassen und derem Medizinischen Dienst zugute kommt“, sagt die Projektleiterin.

Anne Hofmann ist telefonisch unter der Mobilfunknummer (0151) 14 60 86 77 oder unter (036649) 880 38 zu erreichen.