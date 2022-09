Musikalische Lesung auf Schloss Burgk

Burgk. Die Veranstaltung am Montag, 3. Oktober, ist der verstorbenen Keramikerin Angelika Kühn von Hintzenstern gewidmet.

Zum Tag der Deutschen Einheit am kommenden Montag, 3. Oktober, lädt das Museum Schloss Burgk um 15 Uhr zu einer musikalischen Lesung ein.

Die Veranstaltung ist der in diesem Jahr verstorbenen Keramikerin Angelika Kühn von Hintzenstern (1950-2022) gewidmet. Außerdem werden derzeit auf Schloss Burgk in der Sonderausstellung „Erde-Wasser-Luft-Feuer“ ausgewählte Keramiken und Kunstobjekte der Künstlerin in den historischen Räumlichkeiten gezeigt.

Bei der musikalischen Lesung werden der Schauspieler, Sprecher und Sänger Robert Gregor Kühn – der Sohn der Künstlerin – und ihr Ehemann, der Musiker und Bildende Künstler Matthias von Hintzen­stern ein Programm zum Thema „Die vier Elemente“ in der Kombination Sprecher und Violoncello entstehen lassen und gestalten ein ganz persönliches Gedenken an Angelika Kühn von Hintzenstern.

Erste Gefäße entstanden in 70ern

Diese lebte und arbeitete in dem kleinen thüringischen Ort Kühdorf, dem sie viele Jahre als engagierte Bürgermeisterin vorstand. Den Umgang mit Ton hatte die gelernte Buchhändlerin Angelika Kühn von Hintzenstern bei Dietrich Kleinschmidt in Saalfeld und Christine Freigang in Bürgel gelernt.

Bereits in den 1970er Jahren entstanden erste Gefäße in Plattentechnik, die sie sich mit einem ganz eigenen Stil einverleibte. Reliefs, Gefäßskulpturen, Scheibenplastik aus unregelmäßigen Platten und kantige Gefäße sind ihre Markenzeichen. Schon bald wuchsen die Arbeiten über die „Schulstube“, ihrem Atelier in Kühdorf, hinaus. Sie wurden ausgestellt in Thüringen und anderenorts und fanden Eingang in zahlreiche private und öffentliche Sammlungen für Gegenwartskeramik. Seit 2004 entstanden gemeinsame mit ihrem Ehemann Matthias von Hintzenstern Raum-, Klang- und Licht-Installationen, etwa „wohin, wenn überhaupt“, „Die Himmelsgegenden“ 2011 auf Schloss Burgk, zu zwei Höhlerbiennalen in Gera, Kunst im Tuffsteinkeller 2012 in Lichtenstein-Honau, im Wasserschloss Klaffenbach, auf Burg Posterstein und anderen Orten mehr.

Eintritt: 6 Euro. Aufgrund des begrenzten Platzangebots ist eine vorherige Anmeldung zur Veranstaltung erforderlich. Anmeldungen sind über die Telefonnummer 03663/40 01 19 und per Mail museum@schloss-burgk.de möglich.