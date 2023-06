Musikalische Zeitreise im Kino Blankenberg

Blankenberg. Trio aus Tanna spielt am Sonnabend Songs für junge und ältere Rockfans

Zu einem Classic-Rock-Abend lädt das Kino Blankenberg für Samstag, 3. Juni, mit der Band „Herrmann’s Crossroads“ ein. Das Trio aus Mielesdorf bei Tanna hat sich ganz dem klassischen, überwiegend härterem Rock der späten 1960er- und der 1970erJahre verschrieben, heißt es in der Ankündigung.

„Mit einer guten Auswahl an Songs, aber vor allem durch den authentischen Sound dieser Zeit, den die Band mit ihrem entsprechenden Instrumentarium erzeugt, macht sie diese frühe Ära der Rockmusik wieder erlebbar“, teilt Thorsten Murr, Pressesprecher des Kino Blankenberg mit.

Zwei Generationen treten auf

In der Setlist finden sich Stücke etwa von den Kinks, von Black Sabbath, Cream, Deep Purple und Steppenwolf – alles Namen, die reiferen Musikfreunden bestens vertraut sind, aber auch jüngere Rockfans begeistern. Schließlich spielen auch in Crossroads zwei Generationen zusammen: Vater Bernd Herrmann an der Gitarre und Sohn Nico Herrmann an Bass und Keyboard. Schlagzeuger Peter, der das Ensemble ergänzt und kraftvoll vorwärtstreibt, ist mit den Herrmanns zwar nicht verwandt, aber im musikalischen Geiste und im Herzen vereint.

Der Einlass zum Konzert beginnt um 21 Uhr.