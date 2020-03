Musikschule aus Schleiz unterrichtet nun per Videotelefonie

Die Musikschule Fischer aus Schleiz mit zweitem Unterrichtsstandort in Pößneck setzt ihren Unterrichtsbetrieb online fort. Die 260 Musikschüler werden derzeit über die Videotelefonie-Dienste „Skype“ und „WhatsApp“ von den sechs Lehrern unterrichtet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Schüler und Lehrer sind dabei jeweils in ihrer Wohnung. Damit reagiert die Musikschule auf behördliche Auflagen, die es ihr wegen der aktuellen Coronavirus-Gefährdungslage in Deutschland verbieten, in den Schulräumen zu unterrichten.

„Ein Schüler hat mir gesagt, dass unsere Musikschule derzeit eine der wenigen festen Größen in seinem Leben ist. In Zeiten, in denen Schulen schließen mussten, kann er sich auf seinen Musikunterricht bei uns zu den vereinbarten Zeiten verlassen“, sagte Musikschulleiter Thomas Fischer am Mittwoch.

Schleizer Musikschule hat 260 Schüler

Der jeweilige Musikschüler hat die Kamera des Laptops auf seine Finger zu richten, wenn er auf seinem Instrument spielt. Manche Schüler haben ein externes Mikrofon angeschlossen und eine Soundkarte im Laptop. Thomas Fischer beispielsweise hat externe Lautsprecher an sein Tablet angeschlossen und gleich daneben die Partitur jenes Musikstückes im Blick, die der Schüler gerade spielt. Aus wenigen Dörfern mit langsamem Internet lässt sich Fischer nur das Video via Skype übertragen und den Ton über das Festnetztelefon. Sollte auch das nicht funktionieren, weil beispielsweise der WLAN-Router zu weit weg vom Musikinstrument steht, werde der Schüler gebeten, sich mit dem Handy zu filmen und die Videodatei per WhatsApp an den Lehrer zu senden. Doch in den meisten Fällen sei der Musikunterricht via Skype und das heimische WLAN live möglich.

Hinweise zur Fingerhaltung aus der Ferne möglich

„Gitarre, Klavier, Keyboard, Flöte und Gesang lassen sich auf diese Weise sehr gut unterrichten. Etwas komplizierter ist es beim Schlagzeug“, sagte Thomas Fischer. Der Musiklehrer habe auf seinem Rechner eine Excel-Tabelle, in der er die Zeiten des Musikunterrichts und die Hausaufgaben eines jeden Schülers aufrufen kann. Verspielt sich der Musikschüler, kann ihm sein Lehrer per Videotelefonie Hinweise geben wie sonst in der Musikschule. „Ich sage ihm, welchen Fehler er gemacht hat und bitte ihn, die entsprechenden Takte noch einmal und zum Abschluss das gesamte Stück zu spielen. Außerdem kann ich auf diese Weise auch Hinweise zur Fingerhaltung geben“, erklärte Fischer.

Jeder Schüler habe pro Woche zwischen 30 und 60 Minuten Musikunterricht. Die Schüler haben ein Grundlehrbuch und ergänzende Spielstücke daheim. Bei Bedarf kann ihnen der Musiklehrer mitten in der Schulstunde auch fehlende Noten mailen.

Drei Viertel der 260 Absolventen der Musikschule Fischer kommen aus dem Schleizer Oberland, die anderen aus dem Orlatal.

Der Klang des Instruments sei in einem Konzertsaal oder den Musikschulräumlichkeiten wesentlich besser. „Doch darum geht es jetzt nicht. Wir wollen unseren Schülern in diesen schweren Zeiten einen Dienst erweisen und den Musikschulunterricht fortsetzten“, sagte Thomas Fischer.