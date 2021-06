Musikschule Saale-Orla öffnet wieder

Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein. Wegen der sinkenden Infektionszahlen darf die Musikschule Saale-Orla wieder öffnen.

Dank der rückläufigen Infektionszahlen im Saale-Orla-Kreis kann die Musikschule Saale-Orla ab kommendem Montag, 7. Juni, wieder ihre Pforten öffnen. „Das gesamte Musikschul-Team freut sich sehr, dass die Häuser wieder klingen werden“, so Sylke Pasold, Leiterin des Standorts in Bad Lobenstein.

Von der Öffnung für den Unterricht vor Ort sollen nicht nur die bisherigen Schülerinnen und Schüler profitieren, die bereits auf direktem Wege informiert wurden. Das Angebot richte sich ebenfalls an mögliche Neueinsteiger. Auch Veranstalter könnten wieder Anfragen an die Musikschule Saale-Orla stellen, so das Landratsamt.

Die aktuell gültigen Corona-Regeln erlauben Unterricht für Gruppen von bis zu fünf Personen. Ausgenommen hiervon sind der Gesangs- und Blasunterricht, der für den Moment nur als Einzelunterricht durchgeführt werden kann. Chor- und Orchesterproben sind derweil unter freiem Himmel möglich. Bei anhaltend niedriger Inzidenz (unter einem Wert von 50) im Saale-Orla-Kreis sind bereits im Laufe der kommenden Woche weitere Lockerungen der Corona-Regeln möglich.

Die Musikschule Saale-Orla unterrichtet ihre Schülerinnen und Schüler an vier Standorten im Landkreis. Sie befinden sich in Bad Lobenstein, Neustadt, Pößneck und Schleiz. Anfragen für den Standort Bad Lobenstein können unter (036651) 2881 bzw. per E-Mail an lobenstein@musikschule-saale-orla.de gestellt werden. Die übrigen Standorte sind unter (03647) 412074 bzw. info@musikschule-saale-orla.de zu erreichen.