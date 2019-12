Mutmaßlich rechtsmotivierter Angriff in Schleiz

Schleiz. Auf dem Schleizer Weihnachtsmarkt ist es am Samstag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei rückte mit vier Streifenwagen und acht Polizisten an.

Auf dem Schleizer Weihnachtsmarkt ist es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Deutschen und einem Albaner gekommen. Laut Polizei besuchte der 28-jährige Albaner mit zwei Freunden den Schleizer Weihnachtsmarkt. Dabei rempelte er einen 19-jährigen Deutschen in einer Gruppe an, der ihm daraufhin mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 28-Jährige wurde dadurch am Auge leicht verletzt.