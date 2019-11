Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Närrischer Aufgalopp

Beim Hirschberger Faschingsclub sind es die Musketiere, im benachbarten Gefell hat man Kreuzfahrt als Thema gewählt. In Crispendorf widmet man sich der Neuen Deutschen Welle. Aus Oberböhmsdorf hört man von der Nonne, die sich den Kardinal schnappt und mit ihm Karneval im Kloster feiert. Der CCH tourt lebensfroh über Amerika nach Mexiko. Und die Närrinnen und Narren der Ziegenrücker Karnevalsgesellschaft verschlägt es zur 36. Saison nach Afrika. Diese kleine Auswahl der Themen, die nun wirklich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, soll dafür stehen, dass sich die „Kreativen“ der bei uns im Oberland ansässigen Faschingsclubs wieder ordentlich einen Kopf gemacht haben - um ihr Publikum bis zum Aschermittwoch 2020 gut zu unterhalten. Bei allem Spaß und aller Freude, den man als Betrachter von außen hat, sollte man aber vielleicht auch im Hinterkopf haben, dass in so einem Programm jede Menge Arbeit steckt. Tänze gilt es einzustudieren, Sketche müssen so lange geprobt werden, bis sie sitzen und, und, und… Einen kleinen Vorgeschmack auf die „Närrische Hoch-Zeit 2020“ dann, gibt es mancherorts bereits am Sonnabend. So heißt es zum Beispiel „Schläz Hanee!!!“ in der frisch eröffneten Jahnturnhalle in Schleiz, wird das dreifach donnernde „Hossaah, Hossaah, Hossaah!“ durchs Hirschberger Kulturhaus schallen. Viel Spaß allen beim bunten Treiben dort und nicht vergessen, auch diesmal gilt: „Am Aschermittwoch ist alles vorbei!“