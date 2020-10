Das Land Thüringen hat fünf Prozent der Waldfläche im Freistaat aus der forstwirtschaftlichen Nutzung genommen. Auf diesen naturbelassenen Flächen sollen sich langfristig die „Urwälder von morgen“ entwickeln, so auch im 16 Hektar großen Staatswald am Hang oberhalb der Saale bei Hirschberg. Hier wurde am Mittwoch der inzwischen neunte Thüringer Urwaldpfad seiner Bestimmung übergeben.

Am Eingang zum Naturpark Hag enthüllten Max Boxleitner und Philipp Schürmann vom WWF Deutschland, Bürgermeister Rüdiger Wohl (parteilos) und Christine Kober von der Naturparkverwaltung Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale die vom Kettensägenschnitzkünstler Michael Krüger angefertigte Stele. Der knapp drei Kilometer lange Urwaldpfad führt über den Hängesteg an der vor Jahren errichteten Saalebank vorbei, auf der bis zu 97 Personen nebeneinander sitzend den Blick auf die Saale genießen können, den Hang hinauf zum Hexenhaus und der Kaiserhöhe, über den Kolonnenweg zum Aussichtspunkt und ufernah in einer Schleife zurück zum Steinmühlenwehr.

Bis ins späte 18 Jahrhundert wurden die Flächen östlich von Hirschberg hauptsächlich als Viehweiden genutzt, bevor der ortsansässige Adel den Naturpark Hag anlegen ließ, der bis ins 20. Jahrhundert viele Besucher anlockte. „Zwischen 1961 und 1989 wurde der Wald an der deutsch-deutschen Grenze zum Sperrgebiet. Auch wenn ein beachtlicher Teil des Waldes zu DDR-Zeiten den Grenzsicherungsarbeiten zum Opfer fiel, entwickelten sich in der Abgeschiedenheit bedeutende Lebensräume für seltene Tier-, Pilz- und Pflanzenarten. Nach der Grenzöffnung wurden Tausende von Laubbäumen gepflanzt. Heute darf sich der Wald am Grünen Band natürlich entwickeln. Nicht erst in Coronazeiten wird dieser Naturpark von vielen Wanderern und Radfahrern besucht“, sagte Bürgermeister Rüdiger Wohl.

Das Projekt „Thüringer Urwaldpfade – Wege in die Urwälder von morgen“, das der WWF Deutschland im Auftrag des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz umsetzt, habe zum Ziel, die schönsten geschützten Wälder Thüringens naturbegeisterten Besuchern näher zu bringen und auf die Bedeutung und Besonderheiten der Waldwildnis aufmerksam zu machen. „Dabei gibt es Urwälder im eigentlichen Sinne in Deutschland quasi nicht mehr, da die Wälder seit Jahrhunderten genutzt und bewirtschaftet werden.

Man spricht daher häufig eher von Naturwald oder Waldwildnis. Gemeint sind Flächen, in denen der Mensch sich weitgehend aus der natürlichen Entwicklung eines Waldes raushält. Diesen Ansatz nennt man Prozessschutz“, sagte Max Boxleitner, Referent Thüringer Urwaldpfade beim WWF Deutschland. Dadurch ließen sich in Wäldern wieder alle Waldentwicklungsphasen finden, da reife und alte Bäume nicht geschlagen und auch kranke und tote Bäume im Wald gelassen werden. Das sei von Bedeutung, da insbesondere alte Baumbestände und im Wald verbleibendes Totholz eine Vielzahl an strukturreichen Lebensräumen böten.

„Viele seltene Arten wie spezialisierte Pilze, Moose und Insekten, aber auch größere Tierarten wie der Mittelspecht sind auf Alt- und Totholz angewiesen. Sie kommen nur in wilden Wäldern mit diesen Strukturen vor. Eines dieser Tiere ist der Kardinalskäfer, der als Erkennungszeichen unseres Projektes, auf der Infotafel und den Wegweisern entlang des Pfades zu finden ist. Es handelt sich dabei um eine seltene, so genannte Urwaldreliktart, deren Vorkommen auf intakte, wilde Wälder hinweist“, sagte Max Boxleitner.

„Das ist einer der traumhaftesten Wege in der gesamten Region: Man hat Wasser, Felsen, tollen Wald, man kann Boot fahren. Mit dem Ledermuseum in Hirschberg gibt es zudem einen Anlaufpunkt, betreut von unserer zertifizierten Natur- und Landschaftsführerin Gesine Müller, der auch Wanderungen auf diesem Weg anbietet“, schwärmte Naturparkverwaltungsdienststellenleiterin Christine Kober.

„Mich freut es außerordentlich, dass hier ein Urwaldpfad errichtet wurde. In der Hanglage ist eine Bewirtschaftung des Staatswaldes, der mit kommunaler Fläche verzahnt ist, äußerst schwierig“, sagte der Leiter des Forstamtes Schleiz, Herbert Seyfarth. Er habe mit der Stadtverwaltung Hirschberg eine Haftungsausschlussvereinbarung getroffen, dass bei möglichen Personenschäden im naturbelassenen Wald die städtische Haftpflichtversicherung namens kommunaler Schadensausgleich einspringe und die Landesforstanstalt außen vor bleibe.

