Neue Entdeckung macht Schloss Burgk einzigartig in Thüringen

Die Entstehungsgeschichte von Schloss Burgk muss in Teilen neu geschrieben werden. „Durch die Einrichtungsarbeiten der neuen Brandschutzanlage mussten wir viele Böden und Decken abnehmen. Dadurch sind wir an Konstruktionselemente gelangt, zur denen wir zuvor keinen Zugang hatten“, erklärt Museumsleiterin Sabine Schemmrich.

Zusammen mit der Landesbehörde für Denkmalpflege wurde das Alter der dort befindlichen Balken bestimmt. Bislang sei man davon ausgegangen, dass Schloss Burgk mit seinen drei Flügeln bis zur Fertigstellung nur ein bis zwei Stockwerke hatte. Durch die Altersbestimmungen des in den oberen Stockwerken verwendeten Konstruktionsholzes stellte sich jedoch heraus, dass der Palast-Flügel, in dem sich auch der Rittersaal befindet, gleich vierstöckig gebaut wurde.

Im Jahre 1416 war Schloss Burgk bereits wie in seiner jetzigen Form. „Alle Gebäude waren komplett überdacht“, erklärt Sabine Schemmrich und betont: „Damit ist Schloss Burgk das einzige spätmittelalterliche Schloss in Thüringen, dass in seiner historischen Bauform heute noch erhalten ist.“

Viel Staub aufgewirbelt, der noch bis zur Wiedereröffnung beseitigt werden muss

Das Museum Schloss Burgk will am 29. Februar wieder eröffnen. Bis dahin haben die Mitarbeiter noch alle Hände voll zu tun. Denn an der neuen Brandmeldeanlage wird immer noch gebaut. „Wir haben während der Schließzeit Wert drauf gelegt, dass die Arbeiten in allen Ausstellungsräumen abgeschlossen werden“, sagt die Museumsleiterin. Die Arbeiten an der Installation der neuen Brandmeldeanlage würden jedoch noch weiter andauern. Das erschwert die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung des Museums. Oft mussten ganze Ausstellungsräume für die Arbeiten leer geräumt werden.

Museumsleiterin Sabine Schemmrich zeigt, wie die Wände vor den Arbeiten geschützt werden. Foto: Oliver Nowak

Die hohen Wände wurden zum Schutz von Tapeten und Wandbildern mit langen Kunststofffolien verhangen. Nun muss alles wieder so hergerichtet werden, wie vor der Schließzeit. Allein das ist ein riesiger Aufwand. Hinzu kommen umfangreiche Reinigungsarbeiten. Das Durchbohren von Böden, Decken und Wänden hat viel Staub in den Räumen verteilt. Bilder, Rüstungen und andere Ausstellungsstücke müssen tagtäglich von dem Staub befreit werden, der sich immer wieder von neuem auf ihnen bildet.

Alter Raum wieder frei gelegt

Durch die Arbeiten an der neuen Brandmeldeanlage ist auch ein alter Raum freigelegt worden, der zuvor von einer Wand verborgen war. „In wenigen Jahren wollen wir dort durch digitale Technik die Bohlenstube wieder sichtbar und erlebbar machen“, sagt Kuratorin Sabine Schemmrich. Dadurch kann auch ein Einblick in den Wandel der Räume mit der Zeit gegeben werden. Zudem werde aktuell ein neues Konzept erarbeitet, um die neuen Erkenntnisse der Baugeschichte von Schloss Burgk in diesem Raum zu präsentieren. „Die Baugeschichte macht Schloss Burgk spannend und authentisch“, ist sich die Museumsleiterin sicher.