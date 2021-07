Neue Sonderausstellung auf Schloß Burgk

Burgk. „Vom Weichen der Nacht“ führt Einzelarbeiten der zwei Weimarer Künstler Yvonne Andrä und Stefan Petermann zusammen. Der Eintritt zur Ausstellungseröffnung ist frei.

Am Sonnabend wird 16 Uhr im Museum Schloß Burgk die neue Sonderausstellung „Vom Weichen der Nacht“, eröffnet. In den Räumen der Neuen Galerie und im Pirckheimer-Kabinett werden bis zum 26. September Arbeiten von Yvonne Andrä und Stefan Petermann gezeigt.

Filmemacherin/Künstlerin Yvonne Andrä. Foto: Stefan Petermann

Die Filmemacherin/Künstlerin Yvonne Andrä und der Autor Stefan Petermann verbindet eine langjährige Zusammenarbeit vornehmlich im filmischen Bereich, heißt es in der Pressemitteilung zu der Ausstellung. Für „Jenseits der Perlenkette. Eine Reise in die kleinsten Dörfer Thüringens“ erweiterten sie ihr gemeinsames Schaffen erstmals in den literarischen und fotografischen Bereich. Ein Bildband und mehrere Ausstellungen folgten. „Vom Weichen der Nacht“ führt zwei Einzelarbeiten der Weimarer Künstler zusammen. In „Weimar acht Uhr“ geht Yvonne Andrä auf Entdeckungsreise im morgendlichen Weimar. Mit „Coronamonate“ hält Stefan Petermann akribisch Eindrücke der Pandemie fest. Beide Arbeiten verbindet – neben Weimar als Handlungsort – ein Miteinander von Text und Bild.

Autor Stefan Petermann Foto: Yvonne Andrä

Die Ausstellung ist Auftakt zu einer dreiteiligen Reihe, die in den kommenden Monaten die Räume von Schloß Burgk schrittweise erweitert, ergänzt und neu gestalten wird. In den Zwischenräumen deuten erste Objekte schon der „Geschichte neue Kleider“ an.

Der Eintritt zur Ausstellungseröffnung ist frei. Um eine Anmeldung per Telefon 03663/400119 oder per EMail an museum@schloss-burgk.de wird gebeten.