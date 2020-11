Neuer Sieben-Tage-Inzidenzwert im Saale-Orla-Kreis nahe 100

Die 22 gemeldeten Coronavirus-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bedeuten nicht nur einen neuen Höchstwert im Saale-Orla-Kreis, sondern treiben auch den auf 100.000 Einwohner hochgerechneten Sieben-Tage-Inzidenzwert nahe an die Marke von 100. Die Hälfte der 22 nachgewiesenen Ansteckungen betreffen Einwohner der Stadt Tanna, teilte das Landratsamt in Schleiz am Freitag mit.

Ein Teil davon stehe im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch beim ambulanten Pflegedienst des Deutschen Roten Kreuz, aber längst nicht alle. Die weiteren Positivbefunde verteilen sich nahezu über das komplette Kreisgebiet auf die Einzugsbereiche von Bad Lobenstein, Hirschberg, Neustadt, Pößneck (2), Remptendorf, Schleiz (2), Wurzbach und der Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte (2).

Besondere Sorge bereitet dem Gesundheitsamt neben dem ambulanten Pflegedienst in Tanna auch das DRK-Pflegeheim in Schleiz mit über 100 Plätzen. Nach den Positivbefunden bei zwei Bewohnern wurde das Corona-Virus mittels Antigentest inzwischen auch bei zwei Angestellten nachgewiesen. Insbesondere mit Blick auf diese beiden Pflegeangebote stimmten sich das DRK und die Gesundheitsbehörde am Freitag in einer gemeinsamen Beratung über das weitere Vorgehen ab.

Auch in Bildungseinrichtungen greift das Virus weiter um sich, so das Landratsamt. Wie der Diakonieverein Orlatal informiert, wird der Kindergarten „Dreitzscher Frösche“ mit seinen 32 Betreuungsplätzen nach Bekanntwerden der Covid-19-Erkrankung einer Angestellten bis zum 2. Dezember komplett geschlossen. Mit Einschränkungen ist zudem in der Musikalischen Grundschule in Pößneck-Ost zu rechnen. Hier wurde für 63 Schüler sowie zwölf Beschäftigte Quarantäne angeordnet.

Für Rückfragen zum Thema Corona sind die Telefone der Bürgerhotline im Landratsamt Saale-Orla-Kreis unter (03663) 488-888 von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Schriftliche Anfragen können via E-Mail an buergerhotline@lrasok.thueringen.de gestellt werden.