Neurale Punkte

Oliver Nowak über automatisierte Defibrillatoren.

Wie es von der Gesetzlichen Unfallversicherung über den Einsatz der automatisierten Defibrillatoren (AED) in der betrieblichen Ersten Hilfe heißt, überleben bis zu 75 Prozent der Betroffenen einen sogenannten Herzkasper, wenn innerhalb der ersten drei Minuten der Einsatz eines Defibrillators und eine Herz-Lungen-Wiederbelebung erfolgt.

Aber machen wir uns nichts vor: Drei Minuten können eine unglaublich kurze und auch verdammt lange Zeit sein. Lang für den, der auf Rettung wartet, verdammt kurz für den Retter. Dass ein Rettungswagenteam oder Notarzt innerhalb von drei Minuten irgendwo eingetroffen ist, diagnostiziert und bereits reagiert hat, ist nahezu unmöglich.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Deshalb wäre es tatsächlich so wichtig, dass automatisierte Defibrillatoren an jenen Orten zu finden sind, wo ein großer Publikumsverkehr herrscht oder wo aus anderen Gründen eine größere Gefährdung herrscht. Bei Letzterem fällt mir zum Beispiel das Freibad in Schleiz – überhitzt ins Wasser springen kann echt böse ausgehen. Aber auch am Neumarkt oder beim Admira-Center wäre aufgrund der vielen Menschen ein AED ratsam.

DRK Saale-Orla wirbt für Defibrillatoren