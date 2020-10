Nicht mehr existente Kleinbahn Schleiz feiert 90-Jähriges

Eine Ausstellung zum 90. Geburtstag der nicht mehr existenten „Kleinbahn Schleiz-Saalburg“ zeigt die AG Verkehrsgeschichte im Motorsportclub Schleizer Dreieck in der Stadtbibliothek Schleiz. Zu sehen sind bis zum 17. November acht Schautafel mit historischen Fotos sowie zwei mit Modellbahnen und Büchern bestückte Vitrinen.

„Ursprünglich sollte die Ausstellung im Frühjahr erfolgen, um auf den 90. Geburtstag der feierlichen Eröffnung der 15,2 Kilometer langen Bahnverbindung am 28. Juni 1930 hinzuweisen. Doch wegen der Coronabeschränkungen zeigen wir unsere Ausstellung erst jetzt“, sagte AG-Pressesprecher Gerd Müller.

Für Materialtransporte zum Bau der Bleilochtalsperre

Mit dem Bau der Bleilochtalsperre im Jahr 1927 war das Problem des enormen Materialtransportes zu lösen. Die anliegenden Gemeinden planten schon länger den Bau einer Eisenbahnstrecke, um Materialtransporte auf die Schiene zu bringen und dem aufstrebenden Tourismus ein Transportmittel zu bieten. Aber ihnen fehlte das Geld. Mit der Bildung einer Aktiengesellschaft bot sich die Möglichkeit, das Ziel zu verwirklichen, blickte Gerd Müller in die Historie. Der Kreis und die Stadt Schleiz waren neben der AG Thüringische Werke und der AG Obere Saale an der Bildung der Schleizer Kleinbahn AG am 25. Oktober 1927 beteiligt. Die Bahnverbindung wurde auf Grundlage des preußischen Kleinbahngesetzes als Privatbahn gebaut und organisiert. „Als Kleinbahn wurden Bahnen bezeichnet, die nur eine geringe Bedeutung für den öffentlichen Verkehr hatten. Sie konnten mit vereinfachten Vorschriften gebaut und betrieben werden“, so Gerd Müller. Baubeginn der Strecke war im Frühjahr 1928, zwei Jahre später am 28. Juni wurde die Bahnverbindung feierlich eröffnet. Der beabsichtigte Weiterbau nach Ebersdorf und damit der Anschluss an die Reichsbahn wurde im Juli 1930 auf unbestimmte Zeit verschoben und nie verwirklicht.

Mit 1200 Volt Gleichstrom betrieben

Die Linienführung begann am Bahnhof Schleiz, wo auf einem separaten Bahnsteig der Zug in Richtung Saalburg bestiegen werden konnte. Über Schleiz-West verließ die Kleinbahn die Stadt und folgte dem Tal der Wisenta. „Haltepunkte gab es an der Glücksmühle, in Oschitz, Möschlitz und Burgk sowie am Bahnhof Gräfenwarth, wo die 2,7 Kilometer lange Teilstrecke zur Sperrmauer abzweigte. Weiter Richtung Saalburg ging es zur 36 Meter hohen und 164,5 Meter langen Wetterabrücke, dem größten Kunstbau der Strecke. Hier überquerte die Bahn zusammen mit der Landstraße einen Ausläufer des Stausees“, erklärte Müller. Über den Haltepunkt Kloster wurde der Zielort Saalburg erreicht, in dem es auch Unterstell- und Wartungsmöglichkeiten für die Fahrzeuge gab.

Die Strecke war nach Angaben der Verkehrsgeschichts-AG elektrifiziert und wurde mit 1200 Volt Gleichstrom betrieben. Zum Fahrzeugbestand gehörten je zwei Personen- und Gütertriebwagen sowie vier Beiwagen, die nach Bedarf eingesetzt wurden. „Mit ihren Stromabnehmern und der Farbgebung in Elfenbein ähnelten die Fahrzeuge den Straßenbahnen. 1938/39 wurde die Farbgebung in Purpurrot und Ockergelb geändert“, sagte AG-Mitglied Bernhard Arndt.

Spätestens 2001 zerschlugen sich alle Hoffnungen

Die Schleizer Kleinbahn AG wurde 1949 der Deutschen Reichsbahn unterstellt. Der elektrische Fahrbetrieb wurde bis zum 31. Mai 1969 aufrechterhalten. „Die elektrischen Anlagen waren verschlissen und eine Erneuerung erschien als unwirtschaftlich“, erinnerte Gerd Müller. Zum Einsatz kamen fortan Leichtverbrennungstriebwagen, die im Volksmund „Ferkeltaxe“ genannt wurden. Später wurden lokbespannte Züge eingesetzt. Nach Einstellung des Güterverkehrs wurde auch der Reiseverkehr im Frühjahr 1996 eingestellt. „Spätestens 2001 zerschlugen sich alle Hoffnungen auf eine Reaktivierung der Strecke, als die Eisenbahnbrücke über die Autobahn 9 ersatzlos abgerissen wurde. 2008 erwarb die Stadt Schleiz die Strecke von der Deutschen Bahn. Die Betriebsanlagen wurden zurückgebaut und auf der ehemaligen Bahntrasse ein Radweg angelegt. Der Oberlandradweg wurde am 15. Mai 2010 eröffnet. Nach Außerdienststellung wurde ein Teil der Fahrzeuge der Schleizer Kleinbahn verschrottet. Der Beiwagen EB 188 513 wurde 1974 nach Anpassungsarbeiten zur Oberweißbacher Bergbahn überführt. Dresdener Eisenbahnfreunden ist es zu verdanken, dass drei weitere Fahrzeuge restauriert und im Bestand des Verkehrsmuseums in Ausstellungen gezeigt werden“, sagte Gerd Müller. An diesen nimmt auch die AG Verkehrsgeschichte mit ihren Präsentationstafeln teil. Ein Modell des Gütertriebwagens ET 188 521 ist sonst im Rutheneum in Schleiz zu sehen.