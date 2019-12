Nicht nur Helmut Kohl soll für Grenzöffnung geehrt werden

Gerhard Morgner, Initiator des Gedenksteines für die 10.000 namenlosen Beteiligten der friedlichen Revolution 1989 in der DDR, lässt nicht locker. Er will es sich nicht gefallen lassen, dass „sein“ Gedenkstein nicht vis-à-vis des Gedenksteins für Altkanzler Helmut Kohl in Mödlareuth aufgestellt werden darf.

Weil der Museumszweckverbandsvorsitzende und Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) den gewünschten Standplatz auf dem Gelände des Deutsch-Deutschen Museums nicht zuließ, hat der Chemnitzer Gerhard Morgner nach eigenen Angaben Briefe an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) sowie die Ministerpräsidenten von Thüringen und Bayern, Bodo Ramelow (Linke) und Markus Söder (CSU), geschrieben. Ebenfalls an die Landtagspräsidentinnen Birgit Keller (Linke) und Ilse Aigner (CSU) und den Schleizer Landrat Thomas Fügmann (CDU).

„Auf bayerischer Seite des Tannbachs steht ein Gedenkstein für den verehrten Altkanzler Kohl als denjenigen, der die Mauer geöffnet hat. Mit Verlaub, daran waren auch mutige DDR-Bürger beteiligt. Meine Absicht ist es, diese namenlosen Helden der friedlichen Revolution mit einem Gedenkstein im Deutsch-Deutschen Museum zu ehren und damit das Geschichtsbild zu komplettieren. Ich denke, Helmut Kohl stünde dieser Idee positiv gegenüber“, erklärte Gerhard Morgner.

Seit Anfang des Jahres 2019 habe er sich um die Errichtung eines Gedenksteins auf dem Museumsgelände der bayerisch-thüringischen Gemeinde Mödlareuth bemüht. Das Vorhaben sei allseits begrüßt und seine Initiative gelobt worden. Doch seit Ende Juni stagnierte das Projekt. Am 25. September habe der Zweckverbandsvorsitzende Bär Initiator Morgner telefonisch mitgeteilt, dass er der Errichtung des Gedenksteins bis zum 9. November 2019 nicht zustimmen werde, was der Initiator bedauerte.

Mit der Museumsleitung habe er den Standort schon abgestimmt gehabt. Er sollte auf thüringischer Seite des als Landesgrenze dienenden Tannbachs, quasi im Rücken des Helmut-Kohl-Gedenksteins, aufgestellt werden.

Stiftung Friedliche Revolution unterstützt Vorhaben

Beistand für sein Vorhaben erhält er von Rainer Vor, dem Vorsitzenden der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig: „Viele haben damals im ganzen Land Leben, Gesundheit und Freiheit aufs Spiel gesetzt, um Raum zu schaffen für Demokratie…. Wir begrüßen daher die Initiative von Dr. Morgner für die Errichtung eines Gedenksteins und unterstützen sie ausdrücklich…. Wir bitten alle in Gesellschaft und Politik Verantwortlichen um Unterstützung für diese lohnende Initiative“, habe Rainer Vor in einem Brief geantwortet.

Stefanie Schulze, Leiterin der Pressestelle im Landratsamt Hof, bestätigte, dass es in Sachen Gedenkstein-Standort mehrere Telefonate mit Gerhard Morgner gegeben habe. Bei diesen habe Oliver Bär in seiner Funktion als Museumszweckverbandsvorsitzender mitgeteilt, dass er der Idee grundsätzlich aufgeschlossen gegenüberstehe. „Da die Außenanlagen im Zuge der Museumserweiterung in den kommenden Jahren umgestaltet werden, wäre es sinnvoll, sowohl die Frage nach dem geeigneten Standort als auch der geeigneten Art und Weise in die Planungen mit einzubeziehen“, teilte Stefanie Schulze mit.

Kurz vor den Mauerfall-Feierlichkeiten Anfang November hat Gerhard Morgner den 500 Kilogramm schweren Gedenkstein in Mödlareuth auf einem Privatgrundstück des Landwirtes und Museumsvereinsvorsitzenden Heiko Mergner aufstellen lassen.