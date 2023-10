Nils Holgerssons Reise durch Europa erleben

Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgerson mit den Wildgänsen ist demnächst in Schleiz zu erleben.

Schleiz.

Nils Holgersson lebt auf einem Bauernhof in Schweden und hat den Ruf ein Taugenichts zu sein. Auch Tieren gegenüber ist er nicht sehr freundlich. Er hat nur Unfug im Kopf weshalb ihn ein Kobold zur Strafe in einen kleinen Wichtel verwandelt. Er wurde auch klein gezaubert, weil er respektlos und frech zu ihm ist. Um wieder groß werden zu können muss Nils ein Rätsel lösen. Mit der Hausgans Martin macht sich Nils auf den Weg die Lösung zu suchen. Dabei lernt er einiges über das jeweilige Land, seine Traditionen und Eigenheiten.

Da sich Nils in der Tierwelt bewegt lernt er auch die Gefahren kennen, die kleineren Wesen drohen. Aber mit Klugheit und Solidarität schaffen es die beiden immer wieder zu entkommen. Am Ende seiner Reise, hat Nils gelernt Achtung für seine Mitgeschöpfe – Menschen wie Tiere – zu haben und hat viele neue Freunde gefunden. Mit des Rätsels Lösung wird er wieder groß.

Die Kleine Oper Bad Homburg hat die Nils Holgerssons Reise durch Europa für jüngeres Publikum ab fünf Jahren eingerichtet. Vier Künstler präsentieren Musik und Gesang live. Auf hohem Niveau und höchst kurzweiligführen wird das junge Publikum lustvoll an klassische Opern-Musik heran geführt. Kindgerecht verpackt wir klassische Musik von Mozart, Offenbach, Weber, Verdi, Tschaikowsky bis hin zu Strauße erklingen. „Echte“ Opernsänger singen klassische Melodien und Arien aus Oper und Operette. Ein Konzertpianist begleitet sie dazu am Flügel. Und dazu gibt’s Popmusik und fetzige Tänze. So wird aus der Reise ein Kaleidoskop aus lustigen Szenen, mit farbenfrohen Kostümen, einer aufwändigen Bühnenausstattung, sowie ausgefallenem Lichtdesign und Pyrotechnik.

Eintrittskarten sind in allen Geschäftsstellen der Kreissparkasse Saale-Orla, der Touristinfo Schleiz und dem Kulturamt Neustadt an der Orla erhältlich.