In den Ortsteilen Liebschütz und Gahma die Gemeinde Remptendorf neue Straßenbeleuchtung installieren. Symbolfoto.

Remptendorf In den Ortsteilen Liebschütz und Gahma muss Gemeinde neue Anlagen installieren

Notwendige Ausgaben in Remptendorf für Straßenbeleuchtung

Remptendorf. Finanziell steht die Gemeinde Remptendorf zwar im Gegensatz zu anderen Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, gut da. Aber aufgrund der geringen Einnahmen im vergangenen Jahr und der Rückzahlung eines Kredits sieht der Haushaltsplan 2021 keine großen Sprünge vor.

Einige Ausgaben sind nicht zu vermeiden. Darunter zählt auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung des Ortsteiles Liebschütz. Neue Lampen sind für die Bad Lobensteiner Straße, den Beuthenweg, die Brunnengasse und die Straße Am Steinbühl vorgesehen. Der Grund für den Austausch der Leuchtmittel liegt im vergangenen Jahr. Die Thüringer Energienetze haben in Liebschütz die Kabel für die Energieversorgung unter die Erde verlegt.

Bauausschuss tagt in Remptendorf

Da aber die Straßenbeleuchtung bisher an den oberirdischen Masten der Energienetze installiert war, blieb der Gemeinde nichts anderes übrig, als in den betroffenen Straßen eine komplett neue Beleuchtung zu errichten. „Der größte Teil der Lampen ist bereits erneuert worden“, erklärt Remptendorfs Bürgermeister Thomas Franke (CDU). Der Haushaltsplan 2021 sieht neben Liebschütz auch eine neue Straßenbeleuchtung für den Ortsteil Gahma vor. Die entstehenden Kosten werden auf rund 45.600 Euro geschätzt. Im Zuge des Umbaus des dortigen Wärme- und Abwassernetzes will die Gemeinde Remptendorf dort 33 Leuchten installieren.

Eine Sitzung des Gemeinderates Remptendorf ist zwar derzeit nicht geplant, dafür treffen sich aber am Dienstag, 26. Januar, 18 Uhr die Mitglieder des Grundstücks-und Bauausschusses im Remptendorfer Verwaltungsgebäude. Auf der Tagesordnung stehen neben Informationen des Bürgermeisters Thomas Franke, auch Beschlussfassungen zu Bauanträgen und Diskussionen zu Grundstücksangelegenheiten.